Bezpečnostní rada rozhodla. Biatlon v Novém Městě bude bez fanoušků

Biatlon

Zvětšit fotografii Plné tribuny a biatlon v Novém Městě na Moravě, ilustrační foto | foto: Petr Lemberk, MAFRA

dnes 9:47 9:40

Popáté v historii se do Vysočina areny v Novém Městě na Moravě sjede to nejlepší, co biatlonový svět nabízí. Ale vůbec poprvé tady na sportovce nebude kvůli hrozbě koronaviru čekat frenetický dav fanoušků. Světový pohár v biatlonu bude od čtvrtka do neděle bez přítomnosti diváků. Rozhodla o tom v pondělí Bezpečností rada státu.

