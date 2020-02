Biatlon, koronavir a Nové Město. Budeme reagovat na situaci, říká Hamza

Na 300 závodníků a stejný počet doprovodu se příští týden sjede na Vysočinu.



Hvězdní bratři Böové, Francouz Martin Fourcade, královna světového šampionátu v Anterselvě Marte Röiselandová nebo oblíbená Italka Dorothea Wiererová.

„A my jsme na to připraveni,“ usmívá se Jiří Hamza.

Nominace Ženy: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová

Muži: Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Michal Šlesingr O páté místo mezi muži se biatlonisté aktuálně perou na mistrovství Evropy. Ženy nejspíš pět míst nevyužijí. Vinklárková s Voborníkovou se připravují na blížící se juniorské mistrovství Evropy.

A to i přes náročné sněhové podmínky, které v celé Evropě během této zimy panují.

„Když jsem odjížděl z Anterselvy, v Salcburku mi to hlásilo 18,5 stupně. Říkal jsem si, jestli nejedu na opačnou stranu,“ smál se Hamza. „Ale teď nám to hlásí, že by mělo čtyři dny sněžit. Tak uvidíme, jestli nás příroda nepotěší a nenadělí nám mraky sněhu.“

I kdyby nesněžilo, Světový pohár by ohrožen být neměl.

Na tratích je stále sníh ze Světového poháru běžkařů. V zásobníku, který poblíž areálu organizátoři nechali postavit, jsou pak zásoby z této zimy, které se dají kdykoliv použít.

„Bohužel už nenastříkáme sníh na příští rok, protože tahle zima byla katastrofální. Budeme věřit, že bude za rok aspoň týden mrznout, abychom to dostříkali. Ale jinak je všechno připraveno. Dřív jsme bývali v daleko větším stresu,“ popisoval Hamza.

Ten teď nejvíc způsobuje šíření koronaviru.

Není důvod k panice

V neděli se biatlonisté po dvou týdnech závodění vrátili z italské Anterselvy.

Program SP Čtvrtek 5. března:

Sprint žen - 17.45

Pátek 6. března:

Sprint mužů - 17.30 Sobota 7. března:

Štafeta žen - 14.00

Štafeta mužů - 17.00

Neděle 8. března:

Hromadný závod žen - 11.45

Hromadný závod mužů - 13.45

Byť je Itálie evropským epicentrem choroby, Jižního Tyrolska se vir zatím příliš nedotkl.

„V Itálii všechno běželo normálně. O všech informacích o viru jsem se dozvěděl až z rádia, když jsme přejeli hranice,“ usmíval se sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Žádný speciální režim proto biatlonisté nemají.

Po dohodě s lékařem pouze dodržují základní hygienické návyky – mytí rukou, používání dezinfekce.

„Zatím není důvod k panice,“ má jasno Rybář.

Přesto - hrozí, že by se kvůli šířícímu viru celý novoměstský Světový pohár zrušil?

„Včera jsme neřešili nic jiného. Jenom jsem zvedal telefony kvůli koronaviru,“ přiznal Hamza.

Ten v úterý večer netrpělivě sledoval jednání Bezpečnostní rady státu a čekal na případné rozhodnutí.

To však zatím nepřišlo.

„Nezbývá nám tak než čekat a případně reagovat na situaci. Pokud nám vláda závody zruší, nic s tím neuděláme, v pondělí se má Bezpečnostní rada státu znovu sejít. Budeme obezřetní, budeme to sledovat a plnit pokyny státní správy,“ říká Hamza.

Pokud by se Světový pohár konal podle původního scénáře, mohou být ve Vysočina Areně preventivně zpřísněna i bezpečnostní opatření.

Cesta do areálu se tak může o něco protáhnout.

„Proto budeme potřebovat součinnost našich fanoušků, nebude to jednoduché zkoordinovat. Rád bych fanoušky vyzval, aby přišli včas. Aby pak nebyli naštvaní, že si koupili vstupenky a do areny se dostali až po čtvrté odstřílené položce. Ale pořád věřím, že tyhle extrémní varianty nenastanou,“ tvrdí Hamza.

Pokladny na místě nebudou

Zájem o vstupenky byl od počátečních dnů, kdy šly do prodeje, obrovský, až extrémní. Víkendové dny jsou vyprodané, a to včetně tratí, na čtvrtek a pátek zbývá pár stovek lístků.

„Přestože se nám v lednu výsledkově úplně nedařilo, zájem o vstupenky pořád byl. Proto za čtyři dny očekáváme opět šestimístné číslo fanoušků, kolem 30 tisíc o víkendu,“ říká Hamza.

PŘED PLNÝMI TRIBUNAMI. Biatlonistky při hromadném závodu v Novém Městě na Moravě.

Posledních pár vstupenek je k dispozici na webových stránkách Ticketlive.cz, na místě pokladny nebudou.

„Každý už se těší na závody do Nového Města. Je strašně příjemné, když za vámi chodí ostatní týmy a ptají se, jestli je tam sníh, jak to tam vypadá. Spousta zahraničních závodníků říká, že by tam měla být permanentně nějaká velká akce, protože je tam nejlepší atmosféra,“ líčí Rybář.

Vzhledem k počasí nejspíš nebude možné parkovat na polích. Všechna parkoviště tak budou na pevných plochách, a to i v nedalekém Žďáru nad Sázavou, odkud fanoušky za 8 minut převeze k aréně kyvadlová doprava.

A na závěr jedna novinka – každý sektor na trati bude mít vlastního komentátora, který bude fanouškům přibližovat dění v závodě.