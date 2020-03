Poslední kolo však nerozhodne pouze o sestupujícím, ale také o konečném pořadí. To určí také jednotlivé dvojice pro předkolo play off a čtvrtfinále. Jisté je prozatím jen to, že první zůstane Liberec, šestá Kometa a sedmá Olomouc. Umístění ostatních týmů se může změnit.

Všechny zápasy mají jednotný začátek v 18 hodin.