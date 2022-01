Kanadský útočník Camara prodloužil v Pardubicích smlouvu o dva roky

„#36 Tonda, stay with us, please,“ stálo třeba na jednom z transparentů. A přání bylo vyslyšeno, osmadvacetiletý Kanaďan na východě Čech prodloužil o další dva roky.

„Jsme moc rádi, že Anthony spojí svou další kariéru s Dynamem. Jsme přesvědčeni, že nám letos i v dalších letech pomůže k co největšímu úspěchu. Za nás je to jeden z nejlepších extraligových hráčů,“ okomentoval podpis smlouvy pro klubový web sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Nechybělo přitom mnoho a Camara mohl válet jinde. V listopadu loňského roku Camara prožíval drobnou krizi a na jeden zápas přišlo jeho vyřazení ze zápasové sestavy. Ve hře byl také jeho úplný odchod z Dynama, veliký zájem o ofenzivní hvězdu měla Sparta Praha.

„Možná to byla jedna z možností, ale ve finále se nic neřešilo. Celá situace je za námi a já jsem šťastný, že jsem zpátky v týmu,“ říkal tehdy útočník v rozhovoru pro MF DNES.

Camara do Pardubic přišel v listopadu 2020 a od té doby patří k nejproduktivnějším pardubickým hráčům posledních let. Dosud za Dynamo odehrál celkem 90 zápasů včetně play off, ve kterých zaznamenal 75 bodů za 43+32.

„Od svého příchodu prokazuje přesně ty kvality, kvůli kterým jsme jej přiváděli,“ pochvaloval si Salfický.