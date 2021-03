F..k you! slyšel třikrát sudí od Camary. Pardubického hokejistu vykázal

Hokejový útočník Pardubic Anthony Camara v pondělí jen těžko snášel své vyloučení v závěru třetího čtvrtfinále play off extraligy s Mladou Boleslaví. Po inkasovaném gólu dojel z trestné lavice za sudími a spustil: F..k you, f..k you, f..k you!“ Hlavní arbitr Vladimír Pešina neměl na výběr a poslal ho předčasně do sprch.