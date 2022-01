Olomouc nesmí jít do vedení, je to houževnatý soupeř, varuje pardubický Anděl

„Olomouc je velmi houževnatý soupeř, takže nás čeká bojovné utkání, do kterého bude potřeba dobře vstoupit a nepustit soupeře do vedení. Pak bychom to měli zbytečně obtížné,“ uvědomuje si pardubický útočník Lukáš Anděl.

Přesvědčil se o tom nejen při letošním prvním měření sil s Olomoucí. Dynamo sice tým okolo Davida Krejčího v základní hrací době do vedení nepustilo, samo však nedokázalo skórovat a nakonec doma prohrálo 0:1 po prodloužení.

Ve druhém případě už Východočeši vezli z Olomouce domů výhru 4:1 díky dvěma využitým přesilovkám a jedné brance v oslabení.

„Speciální týmy rozhodují zápasy. Když dáte z přesilovky dva góly, tak se vám samozřejmě hraje lépe. V přesilovkách i oslabeních jsme vepředu, doufám, že to proti Olomouci potvrdíme a znovu si tím pomůžeme,“ plánuje Anděl.

Duel s Hanáky je pro Dynamo dohrávkou odloženého mače z minulého úterý, do kterého hráči nemohli nastoupit kvůli covidu.

„Už jsme všichni zdraví. Minule proti Zlínu bylo na začátku ještě trochu vidět, že jsme měli v nohách nějakou pauzu, ale už jsme kvalitně potrénovali a věřím, že to bude o dost lepší,“ říká Anděl.

Zlín Dynamo díky dvěma gólům Anthonyho Camary a Patrika Poulíčka porazilo doma 4:1 a drží šňůru pěti vítězství v řadě, které se pochopitelně nechce vzdát.

„V týmu je znát pohoda, dobře se nám trénuje. Vítězná série pomůže každému týmu, budeme se snažit vyhrávat dál a ještě ji prodloužit,“ plánuje Anděl, jenž letos ve 38 zápasech nasbíral 2 góly a 7 nahrávek.