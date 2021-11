Nastoupí útočník Camara? Pardubický kouč Král: Je v týmu, uvidíme

V médiích se dokonce objevily i informace o Camarově výlevech na týmovém rozbruslení, je otázka, zda týdenní pauza, kterou má Dynamo za sebou, přispěla k uklidnění situace, nebo se krize mezi kanadským bouřlivákem a vedením klubu ještě prohloubila. Pardubice se každopádně musí soustředit především na týmový výkon, v Olomouci budou odvracet čtvrtou prohru v řadě a osobní války by celou situaci jen zhoršily.

„Olomouc bude doma aktivní, půjde po nás a určitě nebude zalezlá,“ odmítl Král scénář z minulého vzájemného utkání, které Hanáci v Pardubicích vyhráli 1:0 až gólem v prodloužení.

V nedělním klání Olomouce v Třinci (1:5) se neobjevila největší zbraň hostů David Krejčí, na kterého se ale Králův sbor i přesto chystá. „Víme o něm. Při přípravě na zápasy se na jednotlivce zaměřujeme a na Krejčího bychom si určitě dávali větší pozor, ale že bychom kvůli němu nějak extra měnili herní systém, to zase ne,“ přemítal Král. „Je potřeba se hlavně vyrovnat se silovými beky, které Olomouc má, a je to proti nim vždy fyzicky náročné. Jsme na to ale připraveni a musíme se s tím porvat,“ dodal.

Cíl Pardubic po zmíněné týdenní pauze zaviněné překládáním zápasů je jasný: „Jedeme do Olomouce vyhrát,“ vyhlásil Král. „Každý radši hraje, než trénuje, ideální scénář jsou tři utkání týdně, ale teď nám to vyšlo takhle. Na zápas už se těšíme,“ řekl.

Snad jedinou kaňkou jsou aktuálně platná opatření proti šíření koronaviru. Nejen na hokej do Olomouce bude moci dorazit maximálně tisíc lidí...

„Je to škoda, protože se to hraje hlavně pro diváky, ale prostě je taková situace. My jsme profíci a hokej je naše práce, takže návštěvnost nemůže mít na nic vliv,“ upozornil Král.

Ten se v pauze věnoval i dalšímu pardubickému tématu poslední doby, kterým je ztrácení zápasů v samém závěru. „Řekli jsme si, co bylo špatně, a rozebrali si některé situace, ale trénovat to moc nejde. Například proti Liberci stačilo vyhodit jeden kotouč, vyhrát osobní souboj nebo lehnout do střely. Stalo se, snad se z toho ponaučíme a věřím, že to odbouráme,“ přál si Král.