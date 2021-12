Proti Třinci můžeme načít vítěznou sérii, věří pardubický útočník Blümel

„Potřebuju si odpočinout,“ hlásil v tunelu cestou do kabiny. „Třinec je těžký soupeř a je potřeba na něj pošetřit síly, ale je to důvod spíš obecnějšího charakteru. Sezona už je docela dlouhá, zápasy teď zase půjdou rychle za sebou a není potřeba na ledě stát takovou dobu,“ dodal později v rozhovoru.

Dynamo vyzve lídra doma v pátek v 18 hodin, do enteria areny dorazí tým odskočený od všech. Konkrétně na čtvrté Pardubice mají Oceláři z prvního místa náskok 16 bodů.

Pardubice - Třinec Pátek 18.00 online

„Podávají konzistentní výkony. Zrovna nedávno jsem někde četl titulek, že je to tým, který v šesti utkáních ze sedmi boduje naplno, což se samozřejmě v tabulce projeví,“ uvažoval Blümel s odkazem na letošní jízdu Třince, který v šestadvaceti zápasech osmnáctkrát bral tři body. „Naše poslední období teď naopak bylo horší, ale vyhráli jsme v Olomouci (4:1) a věřím, že i my nejbližším zápasem můžeme nějakou sérii načít,“ dodal.

A proti komu jinému se vytáhnout než proti lídrovi soutěže?! „Takhle na to zatím není potřeba koukat. Prostě přijede Třinec, mužstvo jako každé jiné. Možná je pro nás lepší, že to bude právě on, že nebudeme pod takovým tlakem, ale stejně budeme chtít vyhrát,“ vyhlásil Blümel.

Když si mám vybrat, jdu pálit

Ve zmíněném utkání s Hanáky byl nejen on chválen za práci při oslabení. Kde se ale vidí jako hráč, který má v jednadvaceti letech za sebou několik třicetigólových sezon? (Dvě v pardubické mládeži a jednu v zámořské juniorce).

Podmínky vstupu Na utkání Pardubic Klub jasně stanovil podmínky vstupu na extraligová utkání v enteria areně po dobu nouzového stavu v České republice. Dostanou se na ně pouze držitelé permanentních vstupenek na stání a partneři klubu. Pro permanentkáře bude vyhrazen sektor 109 na severní straně areny, při vstupu budou navíc muset prokázat bezinfekčnost v podobě aktuálně platných podmínek.

„Asi záleží na konkrétním zápase. V jednom víc útočím, ve druhém mě zase trenér využívá do oslabení jako třeba v Olomouci, kde jsme jich hráli docela dost. Beru oboje, ale jsem útočník, kdybych si mohl vybrat, tak se půjdu postavit na kruh a pálit z první,“ usmíval se mladý forvard.

Trochu zvážněl, když přišla řeč na aktuálně platná opatření kvůli šíření koronaviru. Na zápas dnes bude znovu moci pouze tisíc lidí.

„Kdybychom měli stadion pro tři tisíce, tak chápu, že může dorazit jen tisícovka, ale když máme stadion pro deset tisíc fanoušků? Tomu už moc nerozumím. Já každopádně nejsem ten, kdo může takové věci povolovat, takže se nedá nic dělat. Je to škoda,“ krčil rameny Blümel.