Praštil jsem do puku a byl z toho krásný gól, culil se plzeňský Schleiss

„Chtěl jsem do puku pořádně praštit a naštěstí z toho byl krásný gól,“ culil se po výhře 3:2 sedmadvacetiletý Schleiss, který skóroval podesáté v sezoně. Škoda i díky němu zapsala třetí výhru v řadě.

Vašemu gólu předcházelo dlouhé oslabení, když Kodýtek dostal trest na pět minut a do konce zápasu. Ale Energii jste téměř do ničeho nepustili.

Pár šancí měli, ale naštěstí si nepřihráli do prázdné branky. Šli jsme po nich aktivně, z naší strany to byla rozhodně dobrá defenzivní práce.

Viděl jste faul Kodýtka na Douderu, kterého poslal zezadu na mantinel?

Bylo to takové nešťastné, píská se to. Zaplaťpánbůh, že jsme nakonec vyhráli a zvládli to.

Spoustu derby s Karlovými Varu už jste zažil, jaké bylo tentokrát?

Derby je vždycky dobré, teď to však ovlivnila absence diváků. Ale díky aspoň za tu tisícovku. Chytne se to, když máte tlak nebo dáte gól. Furt lepší, než úplně prázdné tribuny. Ale stejně se náboj ztrácí a je složitější se do toho emocemi dostat, nabudit se. V hlavě musíte být silnější.

Dělala vám starosti přímočará hra soupeře?

Tenhle hokej hrají už pár let. Nahodí puk do skla a všichni po něm rovně jdou. Celá extraliga ví, že to takhle Vary dělají, ale těžko se to brání. Hrají v risku, je to padesát na padesát, když jsou všichni v rychlosti nabruslení dopředu. Musíte proti tomu jít systémově. A když se to povede, nepustíte je do příliš šancí.

Vy jste předvedl i pár ostrých srážek, to byl záměr, chtěl jste přitvrdit?

Je to kontaktní sport. A když je hráč metr ode mě s pukem, musíte ho trefit. To je normální.

V tabulce se držíte nahoře, sledujete vaše postavení?

Spíš vím, že máme o pár odehraných zápasů navíc. I proto je za mě hodně důležité, že teď jsme tři zápasy přetavily v devět bodů. Hra není ideální, jsou tam chyby, to všichni víme. Teď si odpočineme, v neděli nehrajeme a připravíme se na úterý do Pardubic.

Po zápasech se soupeři ze spodku tabulky vás nyní čekají ti shora. Bude to jiné?

Můžeme se víc připravit, když máme pauzu, pošetřit síly. Ale zase když se hraje, jste stále v tempu. Stejně záleží, jak si to sedne. Potrénujeme a uvidí se.