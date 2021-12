Dufek se těší na nový start v Plzni, nastoupí v Mertlově útoku

„Tehdy nás vyřadili. Martins se snažil na mě vzpomenout, ale nevím, jestli se mu něco vybavilo. Teď se tady určitě pobavíme víc. A Mertlíka znám z reprezentace, je to skvělý hráč, o tom není vůbec žádných pochyb,“ hlásil po čtvrtečním tréninku Škody čtyřiadvacetiletý Dufek.

Ve středu jej Plzeň získala z Mladé Boleslavi výměnou za jiného forvarda Matyáše Kantnera, kterému po sezoně končí smlouva a novou nabídku neakceptoval. Teď klub věří, že Dufek zde zažehne plamen z předloňské sezony, kdy v dresu Zlína nasbíral v základní části patnáct gólů a čtrnáct asistencí.

„Byla to moje první kompletní sezona v extralize a vyšla parádně. Měl jsem důvěru trenérů, všechno si sedlo. Určitě se tu laťku budu snažit vyrovnat, nebo nejlépe překonat. Je to něco, k čemu směřuji,“ uvedl brněnský rodák.

Jenže minulá sezona už tak zářná zdaleka nebyla a ani ta letošní, kdy si po přestupu do Mladé Boleslavi Dufek připsal v pětadvaceti utkáních čtyři branky a stejný počet přihrávek, klubové vedení nijak nenadchla. „Nevyšlo to podle představ mých ani vedení. Ale to neznamená, že se něco stalo a rozešli jsme se ve zlém, v Bolce mám se všemi lidmi dobré vztahy. Takový je prostě hokejový život.“

Miloš Říha mladší, jeden z plzeňských trenérů, si nicméně Dufka nakoukal z doby svého působení u národního týmu po boku svého otce. A útočníkovi věří. „Máme ho nasledovaného, myslíme si, že by do našeho stylu mohl sedět. I proto jsme tenhle trejd udělali. Věříme, že se tady Honzovi bude dařit. Je to typ střelce, koncového hráče, mohl by to tady znovu najít,“ konstatoval kouč Říha.

O výměně se Dufek dozvěděl po úterním duelu Bruslařů v Chomutově, kde podlehli Kladnu 1:2. Pak už bylo všechno rychlé. „Musel jsem hned všechno zařídit. Naštěstí Matyáš (Kantner) jde do Bolky místo mě, domluvili jsme se, že si vyměníme apartmány. To byla ta nejjednodušší cesta, jsem rád, že nemusím bydlení hledat,“ popisoval útočník, který si nejvyšší tuzemskou soutěž kromě Zlína a Mladé Boleslavi zahrál také v Litvínově.

„Bylo to rychlé, i když nějaké náznaky o vyměně už jsem předtím měl. Bylo mi řečeno, že to dopadnout může a nemusí. Když se to stalo, jsem moc rád, že zrovna sem do Plzně,“ líčil.

S týmem stihl dva tréninky, dnes ho čeká premiéra v modro-bílém dresu v domácím derby proti Karlovým Varům. „Je to pro mě takový nový start, moc se na něj těším. Jen je strašná škoda, že na stadion může jen tisíc lidí. Zrovna v Plzni byla atmosféra vždycky skvělá,“ prohlásil Dufek.