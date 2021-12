ONLINE: V Plzni se hraje západočeské derby, do Pardubic zavítá Třinec

Dynamo slavilo po třech porážkách v řadě, když zdolalo Olomouc 4:1. „Už jsme museli vyhrát. Zápasy předtím jsme ztratili úplně zbytečně před koncem. Tým, jakým jsme, nemohl připustit čtvrtou porážku za sebou,“ hlásil brankář Dominik Frodl.

Oceláři se naopak ve skvělé formě drží v průběhu celé dosavadní sezony. Zatím jen dvakrát nebodovali. S Pardubicemi v polovině října prohráli na vlastním ledě po nájezdech. „Očekáváme velký boj. Pardubice hrají doma velmi agresivní a bruslivý hokej. Mají kvalitní tým, velmi dobré přesilovky i oslabení,“ upozornil asistent trenéra Ocelářů Marek Zadina.

Karlovy Vary jsou před svými fanoušky podstatně úspěšnější než na stadionech soupeřů. Nyní se vydávají do Plzně, kterou v úvodním derby ročníku porazili 3:0. Již třetí Indiáni ovšem zvládli svá poslední dvě střetnutí. Nově se k nim výměnou za Matyáše Kantnera připojil útočník Jan Dufek z Mladé Boleslavi.

Vítkovice, po slabším úvodu sezony a problémech v koncovce, stoupají tabulkou. V předešlých šesti zápasech bodovali, a proto poskočili až na šestou příčku. Hradec Králové se zase dlouhodobě drží na druhém místě tabulky. Začátkem listopadu zaznamenal v klubové historii rekordní sérii osmi výher v řadě, poté dvakrát padl. Nyní navazuje na další dvě vítězství.

Brno poskočilo díky vítězství 4:2 nad Libercem ze 13. na 9. místo, zatímco Kladno se po svém triumfu 2:1 nad Mladou Boleslaví opět odpoutalo od posledního Zlína na rozdíl 11 bodů.

Ani zkušený útočník Rytířů Tomáš Plekanec si však nemyslí, že by bylo hotovo: „Je pořád strašně moc zápasů do konce. Stačí tři čtyři utkání a všechno je jinak. Navíc se Zlínem budeme ještě dvakrát hrát, to je dalších šest bodů ve hře. V tříbodovém systému není 11 bodů vůbec nic.“

Ve zbylých duelech do Litvínova přijíždí Olomouc a páteční program uzavírá Sparta, která doma svede boj s neproduktivními Berany.

Kolo se s ohledem na lichý počet týmů v extralize netýká Mladé Boleslavi. Dohrávka mezi Českými Budějovicemi a Libercem je na programu 11. ledna.