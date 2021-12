Komu by se do Komety nechtělo, říká po svém návratu útočník Zbořil

„Doufejme, že se hrany obrousily, vždyť už je to taková doba,“ doufá útočník v nový start. V Kometě je zatím na hostování do konce sezony.

Tomu se říká ideální start.

No asi to jinak říci nejde. Možná kdyby ty góly byly dva. (úsměv)

Blesklo vám hlavou, že jde o váš vůbec první zápas v A týmu Komety?

Ani ne. Vůbec jsem si neuvědomil, že jsem za muže Komety nikdy nehrál. Takové věci ale člověk vnímat ani nemůže, aby dokázal odvést své maximum pro tým.

1 zápas má v dresu mužů Komety, ve středu za ně hrál poprvé.

Díváte se hodně na Connora McDavida, který podobnou taškařici nedávno předvedl dvakrát v NHL?

Ani moc ne. V té situaci jsem na něj vůbec nemyslel. Prostě se to přede mnou zrovna otevřelo, a tak jsem to tam zatáhl a podařilo se mi Petra Kváču prostřelit. Trochu podobné to ale McDavidovi bylo, to asi ano. Můj nejhezčí gól v extralize.

Naznačil jste, co od vás můžou fanoušci Komety čekat?

Jsem takový typ hráče, který chce hodně bruslit a hrát jednoduše aktivní hokej. S mojí postavou je typ mého hokeje jasně daný. Trenéři po mně chtějí, abych byl v pohybu a silný na puku. Hlavně ale mám být drzý a něco si dovolit, což se ve středu povedlo.

Je pro vás Kometa návrat domů, nebo jen další přesun?

Určitě se vracím domů. Je to můj mateřský klub, kde jsem vyrostl a dostal všechny základy.

Vítali vás v klubu?

Žádné okázalé přivítání neproběhlo. Dostal jsem do obličeje „Vítej doma“ a to je tak všechno.

Ptám se proto, že jste v osmnácti letech odjel do Kanady a pak do Finska a majitel Komety Libor Zábranský nadšený nebyl.

To nebyl, to je pravda. Moc se k tomu ale nechci vracet.

2 duely dosud zvládl nasbírat za A tým české reprezentace.

Vyřešil to čas?

Doufejme, že se hrany obrousily, vždyť už je to skoro devět let, a tak se snad vzduch mezi námi vyčistil.

O námluvách se mluvilo už v létě, ještě za vašeho působení v Boleslavi. Na čem to padlo?

Něco se řešilo a s agentem jsme tuto možnost opravdu konzultovali. Nakonec se to ale nepovedlo.

Vám se tehdy do Komety chtělo?

Komu by se do Komety nechtělo? Padlo to tehdy ale ve vztahu k Mladé Boleslavi. Klub mě nechtěl pustit, a tak z přestupu do Brna sešlo.

Stihl jste ještě měsíční epizodu ve Zlíně, odkud jste do Brna zamířil. Šlo údajně o hodně rychlé jednání, ve kterém jste nebyl osobně přítomný, tak jako se to děje v NHL.

No, bylo to tak. Prostě mi zavolali a řekli mi, že zítra se hlásím na tréninku v Brně, takže jsem si sbalil věci a vyrazil. Nemám ve smlouvě omezení přestupů, takže jsem do toho nemluvil. Naštěstí agenti vědí, co dělají.

Není přestup ze Zlína, kam se na oplátku stěhuje Alexandre Mallet, malým vysvobozením?

Bohužel je tam situace taková, jaká se dá v posledním týmu tabulky čekat, a je to kapitola sama o sobě. Moc se v tom nechci šťourat, chci se posunout dále a neřešit to.

Byl v kabině Beranů cítit ten drtivý tlak, který přímý sestup způsobuje?Bodový deficit, který mají, je docela velký a těžko se bude dohánět. Klukům tedy držím palce a snad se zvednou. Extraliga do Zlína patří.

Lze přestup do Komety a ten před ním do Zlína porovnávat? Ani Brno nemá zrovna nejlepší týmovou pohodu.

To je neporovnatelné. Ta situace ve Zlíně je hrozivá. Na kabině tam leží deka a je tam ponorková nemoc. To se v Brně neděje, tady panuje vcelku dobrá nálada i přesto, že to také není ideální. Jsou tu ale zkušení hráči, profíci, kteří mají na triku dva tituly a vědí, jak do toho skočit a že nejde dělat závěry v půlce sezony, navíc v takto našlapané tabulce.

3 body nasbíral během dvaceti utkání letošního ročníku.

Druhý přesun v jedné sezoně, vlastně spíš v půlce sezony… Není to pro hráče už trochu moc?

Už jsme se nad tím s mými přáteli pobavili, že mě už žádný přestup nemůže překvapit. Je to obrovský nový impulz pro mě a je jen na mně, jak se k tomu postavím.

Kam se poděla forma reprezentanta Adama Zbořila, kterou nechtěla Mladá Boleslav pustit?

Zatím je to bídná sezona, snad mi právě návrat do Brna pomůže vše zvrátit. Bohužel jsem se hned v prvním zápase extraligy ještě v Boleslavi zranil asi na deset dní nebo dva týdny a od té doby to šlo od desíti k pěti. Někdy se ročník daří hned od začátku, někdy se to podaří nakopnout až později.

Podaří se to nakopnout ve formaci s Lubošem Horkým? Jste takové dvě rakety, hodně rychlí a brusliví hráči...

S Lubošem se známe déle. Nikdy jsme spolu nehráli, ale za ty roky vím, jaký je to hráč a co má za raketové nohy. Dá se toho dobře využít a ještě má výbornou střelu, takže se těším, že pokud nás trenéři nechají spolu, dokážeme tyto naše pohybové přednosti přetavit v body.

Co na to váš bratr Jakub, který v Kometě minulou sezonou vypomáhal z Bostonu?

Byl z přestupu nadšený, protože když se po sezoně v Americe vrátí, tak léto tráví v Brně, takže bychom se mohli vídat častěji, což by bylo pěkné.

Poradil vám něco nebo si zavzpomínal na zkušenost v minulé sezoně tady v Kometě?

Psal jsem mu hned, jak jsem se o tom dozvěděl, a on mi na to napsal jen jedno slovo – výborně.

Nedobíral si vás? On tři body z pozice obránce zvládl nasbírat v NHL za devět utkání, vy jste se na ně nadřel ve dvaceti.

To bych mu nedovolil, si mě dobírat. Ale nechal mě být. My bychom se pak nebavili, kdyby to zkusil.

Trávíte noci u NHL?

Jen když hraje Boston brzo večer nebo když máme den poté volno. Je to vážně super, koukat na bráchu v NHL.

A Jakub stíhá sledovat extraligu?

On ji sleduje se zaujetím, abychom si nenechali ujít možnost rýpnout si do toho druhého.