Start jsme měli dobrý, ale sezona je ještě dlouhá, ví třinecký Nestrašil

„Když pošleme puk na beky, musíme se více tlačit před branku, abychom častěji dávali góly, jako byl tento,“ řekl Nestrašil.

Základní část extraligy je téměř v polovině. Třinec je první, takže můžete být spokojeni?

Máme šedesát dva bodů. Start je určitě dobrý. Ale předchozí dva zápasy se Zlínem (1:2 v prodloužení) a s Olomouci, ač jsme vyhráli, nám ukázaly, že můžeme hrát jako tým ještě lépe. Ale sezona je dlouhá, běží ve vlnách. Někdy to tam padá, jindy člověk hraje dobře a stejně se nedaří. Pořád musíme pracovat.

Co týmu z vašeho pohledu ještě chybí?

Musíme se více tlačit do brány, nabízet se bekům, když vybojujeme puk. A obránci musejí trošku více bruslit s pukem. Vždy je na čem pracovat.

Zatím ale potvrzujete roli favorita. Je to náročné?

Víte co... Osobně to beru tak, že nějaká očekávání od fanoušků jsou jedna věc, ale pro nás je důležité také to, že sami od sebe toho hodně očekáváme. Hrál jsem v mnoha týmech – a hodně dobrých – a vždy je těžké dostat se v play off daleko. To je pro mě velká motivace.

Extraliga je rozhodně kvalitní, je v ní hodně výborných hráčů.

Berete to tak, že základní část tolik o výsledku celé sezony nerozhoduje

Důležité je vybojovat si v ní co nejlepší pozici pro play off, získat výhodu domácího hřiště, to je jasné. Ale přijde play off a tam už to je úplně něco jiného. Musíme se připravovat tak, abychom, až dojdeme do play off, byli na vrcholu našich dovedností a hráli nejlepší hokej.

Před touto sezonou jste se po třinácti letech naplno vrátil do extraligy. Co vám zatím ukázala?

Že má kvalitu. Ale těžce se mi to hodnotí. Něco jiného by bylo, kdybych přišel třeba v půlce sezony a měl čerstvé srovnání s jinou soutěží, zda je rychlejší, dovednostně lepší. Porovnat to mohu s Ligou mistrů, v níž hrál Freiburg velmi dobře a s Leksandsem jsme odehráli dvě vyrovnaná utkání. Extraliga je rozhodně kvalitní, je v ní hodně výborných hráčů.

Ale přibývá v ní cizinců...

Dělám si srandu z našich Slováků, že jsou importi, že jich tady jsou mraky... Ale je to trh. Cizince sem netaháme, abychom jim pomohli. Většinou si je kluby berou, protože vlastní hokejisty nemají. Ukazuje to na celkovou situaci u nás v hokeji.

Trpí český hokej tím, že v něm přibývá zahraničních posil?

To si nemyslím. V NHL je také spousta cizinců a Američané a Kanaďané si nestěžují. Buď je hráč dobrý a má na ligu, kterou hraje, anebo se v ní neuplatní. A je jedno, jestli je Švéd, Fin, Američan. To samé tady u nás.

Je problém v tom, že se v Česku zadrhla výchova mládeže?

Nejsem součástí výchovy mladých hokejistů, takže to nedokážu říct. Je to hodně složitá otázka. Ale odpověď je jasná – kdybychom měli více kvalitních místních hráčů, cizinců by tolik nepřibývalo.