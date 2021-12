Vrána: Přichází čas, že na vás trochu padá únava. Zápasy se začínají kupit

Domů se vrátí ke čtyřem duelům za sebou ve středu, kdy od 17.00 v předehrávce 53. kola přivítají Vítkovice. „Ono je sice někdy dlouhé vyjet na čtyři pět dnů ven, ale zase to je lepší, než se vracet mezi zápasy domů a jezdit pořád po republice,“ řekl třinecký kapitán Petr Vrána.

„Ty tripy bývají kolikrát náročné, ale spousta kluků hrála v zahraničí, takže je zvyklá, že se hraje týden nebo deset dnů doma a pak zase venku.“

Třineckým chybějí ještě dva duely, aby byli v polovině základní části extraligy. Té zatím vévodí s pětibodovým náskokem před Hradcem Králové. Ve 26 kolech posbírali 62 bodů, přičemž jen ve dvou zápasech vůbec nebodovali.

„Spoustu zápasů jsme ubojovali o gól. Měli jsme i štěstí, ale o tom to je. Za ty body jsme rádi, bodovali jsme, co to šlo,“ řekl Petr Vrána. „Musíme tak pokračovat dál, i když to není jednoduché. Týmy proti nám hrají hodně agresivně, je těžké se prosazovat. Ale důležité je, byť třeba prohrajeme, odvádět hru, jakou chceme.“ A to se Třineckým, jak Vrána podotkl, ne vždy daří.

„Třeba minulý týden ve Zlíně (1:2 v prodloužení) nám zápas úplně nevyšel. A v neděli s Olomoucí (5:1) druhá třetina také nebyla úplně podle našich představ, ale konec jsme si pohlídali a body máme,“ zmínil nejčerstvější souboje. „Před námi je ještě hodně hokeje. Musíme neustále pracovat na naší hře. Naše výsledky někdy úplně neodpovídají předvedenému výkonu, ale pro nás je důležité dostat se do pohody a mít důvěru v to, co hrajeme.“

Kdo se zatím ukazuje jako nejnepříjemnější třinecký protivník? „Každý z kluků to má asi jinak, zápasy jsou vždy jiné. Nemohu říct, že jeden je takový a ten další s tím samým týmem bude stejný. Mužstev, proti nimž to není jednoduché, je hodně. Opravdu je extraliga velice vyrovnaná. Je to dřina,“ odpověděl Petr Vrána.

Podle něj bude ve druhé polovině dlouhodobé části ligy nejdůležitější udržet stabilní výkonnost. „Abychom i nadále bodovali co nejvíce. Přichází čas, že na vás trochu padá únava, zápasy se začínají kupit,“ řekl. „Musíme se udržovat v co nejlepší kondici a co nejvíce odpočívat, abychom byli na další souboje dobře připraveni. A když přijde nějaká krátká pauza, jako byla tento týden, tak zregenerovat a doléčit zranění.“