Po hokeji úkoly se synem. Zvládáme to. Nejsem na to sám, děkuje Vrána blízkým

Pro šestatřicetiletého centra to byla chvilka vypnutí nejen od hokejových, ale také otcovských povinností. V březnu to bude rok, co tragicky přišel o kanadskou manželku Lindsey, pod kterou se na přehradě Slezská Harta prolomil led při záchraně psa. Se ženou byli sedmnáct let.

Poznali se, když v zámoří bojoval o místo v NHL. Za New Jersey stihl šestnáct startů a jeden gól, načež šternberského rodáka poslali Devils znovu na farmu, kde po nárazu od obránce na mantinel měl otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti. V nemocnici si pak vyčítal: „To mám za to, že jsem Lindsey ještě nepožádal o ruku.“

Napravil to s titanovou destičkou hned následující léto. Prošli spolu Amerikou, Švédskem, Ruskem a usadili se v Česku. Srdcervoucí neštěstí překonává díky rodině, jež mu pomáhá s prvňáčkem, přátelům i hokeji. I proto se do sestavy Třince vrátil ještě na play off a jako jeho nejlepší hráč dovedl mančaft k druhému titulu za sebou.

„Nevěděl jsem, jestli se vrátím. Ale všichni mi pomáhali - rodina od ženy, moje rodina, kamarádi. Řekl jsem si, že do toho prostě půjdu, než sedět doma a zbytečně se ubíjet myšlenkami. Šel jsem do šatny, kde jsem na chvilku vypnul. Povídal, dělal si srandu, mluvil hlouposti s klukama a nemusel jsem myslet na to, co mě čeká. V té době jsem si to ani neuvědomoval,“ vyprávěl otevřeně v olomouckém Divadle na cucky. „Probuzení přišlo až po sezoně, kdy jsem si uvědomil, že mám na starost ještě někoho a jsem na to sám. Hokejem jsem tomu unikal. Titul byl odměna, ale to velké probuzení přišlo potom.“

I v tomto ročníku pro něj hokej představuje kromě práce také terapii. „Hokej je pořád pro mě koníček, kterým se můžu živit. Je to odreagování od toho, kdy přemýšlím, co doma, co s malým, co budeme dál dělat.“

Pokud by profesionální sport nešel skloubit s rolí táty, s hokejem by okamžitě skončil. „Zatím to tak nějak funguje, zvládáme to. Není to jednoduchý. Jsou momenty, i pro mě, když jsem byl sám, kdy je to těžký. Fyzicky jste unavený a do toho se musíte starat o malého, tam pauza neexistuje, nedá se vzít time out,“ povídá upřímně.

„Důležité pro mě je, že na to nejsem sám. Dostávám pomoc ze všech stran. Teď jsou tady tchýně s tchánem dva a půl měsíce. Moji rodiče, sestra, všichni kamarádi, spoluhráči. Musím uznat, že kdyby nebylo jich, vypadalo by to jinak,“ děkuje nejbližším.

Například manželům Kundrátkovým. „Jeho paní je také Kanaďanka, hodně se sblížila s mojí ženou, prošly podobným hokejovým životem. Pár dní potom se mnou zůstala a Tomáš taky. Byla to velká pomoc. Jsem jim za to hodně vděčný,“ říká.

„Byla to obrovská pomoc. Člověk nikdy nemyslí na to, jak by to vypadalo, kdyby se něco takového stalo, ale má kamarády kolem sebe a říká si, jestli je to člověk, na kterého bych se mohl obrátit, kdyby se něco stalo. Všichni se zachovali tak, jak bych od svých kamarádů očekával. Jsem hrozně rád za lidi, které okolo sebe mám.“

Teď se po konzultaci s psycholožkou rozhodl, že šestiletému synovi najde někoho na hlídání. „Aby malej, když tady nejsem, s Třincem odjíždíme na čtyři pět dní, nemusel běhat z jednoho domu do druhého k někomu, kdo ho pohlídá, ale aby měl někoho stálého v životě, aby se o něj někdo postaral.“

Vhod starostlivému otci přišel i začátek školních povinností. „To je taky velká pomoc. Když máme volno, můžu malého hodit do školy a dodělat si resty na domě, nebo si odpočinout.“

Po tréninku se vrhá s klukem na domácí úkoly. „Musím říct, že paní učitelka, nebo vychovatelky, které má v družině, mu hodně pomáhají. Někdy úkoly dělají s ním už ve škole, což je pro mě úžasné. Zatím to malému docela jde, jsem za to rád. Ještě to není nic náročného, je to první třída, takže úkoly zvládám i já. Uvidíme, jak to půjde dál.“

V Třinci má smlouvu i na příští sezonu. Co bude po ní, netuší. Rád by si zahrál ještě s kamarádem z dětství s Davidem Krejčím. Lákala ho i trenéřina, ale ta by vzala příliš společného času s chlapcem.

Teď touží Oceláře, kteří znovu vládnou extralize, dovést ke třetímu titulu v řadě. „Jestli všechno bude tak, jak má, možná u hokeje zůstanu delší dobu. Jestli už to vůči malému nebude fér a bude potřebovat více času se mnou, tak to bude kratší.“

Z natáčení utíkal za synem ke Kundrátkovým, kterým na oplátku slíbil hlídání jejich dvou kluků, zatímco si manželé vyrazí na wellness. „Tři divočáci mi dají zabrat.“