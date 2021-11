Vrána se kamaráda Krejčího nedočkal. Škoda pro lidi, řekl po výhře Třince

Olomoucký útočník do Třince kvůli lehčímu zranění nedorazil. Olomouci chyběl poprvé v sezoně.

„Ani jsem nevěděl, že David nepřijede,“ řekl kapitán Ocelářů Petr Vrána po vítězství 5:1. „Chystali jsme se normálně na zápas, jako by tam byl. Na přesilovky, na všechno. Nevím, jaké má zranění. Asi mu napíšu a zeptám se ho.“

Byla Olomouc bez Krejčího jiná?

Určitě. David je hráč špičkových kvalit. Když má v zápase nějaké momenty, dokáže je proměnit. Umí vytvářet šance. Oni ale hrají pořád stejný styl hokeje, i když hráč jeho typu samozřejmě chybí.

Oddechl jste si, že nepřijel, anebo vás mrzelo, že nemohl hrát?

Pro nás bylo jen dobře, že tady nebyl, ale je to kamarád, výborný hokejista. Byla to škoda pro lidi. Doufám, že bude brzo v pohodě.

Společně jste hráli do roku 2001. Napadlo vás, kam až to dotáhne?

To nenapadlo asi ani jednoho z nás. Je to úžasné. Klobouk dolů, co dokázal v Americe. Prosadil se v legendárním Bostonu, vybudoval si tam pozici. Pořád podával solidní výkony. To samé v play off. Vždycky byl vidět. Je úžasné, že kluk z malého města to dotáhl až na špičku našeho hokeje.

Co pro vás souboje s Olomoucí znamenají?

Vyrůstal jsem tam. V Olomouci jsem strávil hodně roků, zažil spoustu věcí. Má to speciální náboj, ale nikdy jsem tam nehrál za chlapy, takže to není až takové jako s Vítkovicemi a Spartou.

Dnes jste soupeře přehrávali v první a třetí třetině. Čím to bylo, že v té druhé byli hosté lepší?

Jejich beci dobře rozehrávali puky, nezbavovali se jich a soupeř se tak dostával do přečíslení. My jsme trošičku začali být možná nervózní. Místy to vypadalo, že Olomouc byla všude první. Ve druhé třetině jsme ze hry moc neměli.

Pomohl vám Nestrašilův gól na 2:1 na začátku třetí třetiny?

Ano, i když byl poněkud šťastný - puk trefil Andyho do ruky (po střele Zahradníčka od modré čáry). Uklidnili jsme se a poté jsme v přesilovce odskočili o dva góly. Konec jsme si už pohlídali.

Ukázala se vaše síla, že jste hráli trpělivě?

Furt jsme se snažili hrát bez nějakých větších výkyvů, nějakých chyb. Ale tu druhou třetinu jsme měli zvládnout lépe. Máme na to dost silný mančaft. Olomoučtí nás v některých momentech dost přehrávali. Měli jsme štěstí, že nedali druhý gól. Měli tam i několik brejků.

Vytěžili jste tentokrát hodně z toho, jak obránci podporovali útok? Gól dal Doudera a při vaší první brance Adámek rozjel akci tak, že jste šli do přečíslení.

Jo, jo. Máme toho v sobě více. Dnes jsme to v útoku ze sebe úplně nedostali, ale takové zápasy někdy bývají. Někdy to nejde. Olomouc hraje silově a věří si. Jednoduché to nebylo. Naši obránci ale měli i dost nebezpečných střel, jako při gólu na 2:1. My jsme si už minulý zápas (ve Zlíně 2:3 v prodloužení) říkali, že jsme se málo tlačili před branku. Dneska ten gól rozhodl.

Vnímal jste, že vinou koronavirové pandemie byla kapacita diváků omezena na tisíc lidí?

Lidí bylo málo, ale za minulý rok jsme si na to asi všichni zvykli. Nepřišlo mi, že by hlediště bylo úplně prázdné. Určitě to ale je rozdíl oproti tomu, když je vyprodáno a je plná hala.