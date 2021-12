Růžička burácel v kabině. Lítáme všude a nikde, někteří se musí probrat

„Museli jsme si důrazněji promluvit, takhle to hrát nejde. Pořádně jsem to s hráči v kabině probral, proto jsem mezi vás přišel pozdě,“ povídal mezi novináři. „Byl to jednoznačně nejhorší zápas, co tady jsem. Dobré mužstvo třikrát za sebou nemůže prohrát, to je jednoznačné.“

Útočník Andrej Kudrna tvrdil: „Bylo potřeba si sednout, něco říct, na druhé straně to musíme přenést na led a ukázat tam.“

Růžička je alergický, když hráčům chybí bojovnost, zápal. A proti Olomouci ho moc neviděl. „S takovým přístupem hrát, to je špatně. Prohráváme dost soubojů na mantinelech, v útočném pásmu se neudržíme déle na puku, ztrácíme ho jednoduše, soupeř jde do rychlého protitútoku a my s tím máme obrovské problémy,“ vyčítá Růžička. „A to se nebavím o obranném pásmu. Lítáme všude a nikde a najednou se objeví sám hráč mezi kruhy. Takhle to nejde.“

Ze šesti zápasů pod Růžičkou, nástupcem Vladimíra Országha, vyhrála Verva jen dva. „Nedaří se celkově, ne jen klíčovým hráčům. Vadí mi, že pořád hodně spoléháme na Godlu v bráně, ale ten nemůže pořád držet, držet, držet. Moc mu nepomůžeme,“ vidí legendární odchovanec Litvínova.

Ani přesilovkami se chemici nedostanou do pohody. „Připadá mi, že je hrajeme složitě, nemůžeme se v pásmu pořádně usadit. Máme problém si to trochu rozehrát, aby se to zklidnilo. Zdá se mi, že pospícháme a zmatkujeme.“

Přichystá tedy Růžička změny? Zatřese sestavou? „Moc toho teď udělat nejde vzhledem k našemu kádru. Dneska nehrál zraněný Přéma Svoboda, to je podle mě jeden z našich nejlepších hráčů. Kdyby nastoupil, šel by do první lajny, měl jsem ho připraveného. Možná nějak přeházíme formace, ale bylo by potřeba, aby někteří hráči seděli a trošku se i probrali.“

Bude mít Litvínov, který je v tabulce až dvanáctý, v neděli na ledě Karlových Varů konečně vítěznou energii?