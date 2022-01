ONLINE: Extraliga pokračuje v módu improvizace. Třinec hraje s Olomoucí

Momentálně třinácté Karlovy Vary nastupují k utkání přesně po dvou týdnech. Koronavirus je sice nezasáhl, jenže jejich soupeře ano. Nyní Energetiky čeká teprve druhý zápas v roce 2022.

„Pokaždé jsme se na utkání těšili a vždy nám to - kolikrát i v den zápasu - odložili, což bylo trochu na hlavu. Věřím, že nyní už to klapne. Je to navíc derby, takže se hrozně moc těším,“ sdělil pro klubový web reprezentační útočník Jakub Flek.

Zajímavostí je, že v posledních devíti střetnutích mezi Plzní a Karlovými Vary vždy slavil domácí celek. Ve výhodě by tím pádem měla být Energie.

Indiáni však v neděli ukončili sérii čtyř porážek v řadě výhrou proti Kladnu a v tabulce zůstávají čtvrtí.

Právě Kladenští, kteří se v extraligovém pořadí úspěšně vzdalují poslednímu Zlínu, měli čelit Kometě Brno, jenže ta je také v karanténě. Hokejisté Českých Budějovic zase přišli o utkání v Liberci. Bílí Tygři se s Motorem radši domluvili na odložení zápasu. A tak se nakonec Jihočeši střetnou s Rytíři v chomutovském azylu.

„Začínáme tak trochu znovu od začátku,“ hlesl pro Českobudějovický deník trenér Motoru Jaroslav Modrý. Jeho tým se rozjel, triumfoval v pěti ze šesti posledních utkání, jenže minulý týden musel do karantény.

Ještě před Jihočechy se zpět do hry vrátil Třinec, v němž se koronavirová varianta omikron objevila jako první. I přes absenci poloviny základní sestavy porazili Oceláři minulý pátek Zlín jasně 6:2.

„Zda budou k dispozici už na vložený páteční duel s Olomoucí, zatím nevíme jistě,“ přiznává kouč Varaďa, jemuž chyběli třeba útočníci Růžička s Vránou nebo obránci Musil s Marinčinem. „Hráče aktuálně dělíme na trénincích na dvě skupiny a snažíme se postupně dohánět kondiční manko. Pořád přitom musíme brát v potaz zdraví hráčů. Někteří stále ještě pokašlávají, těžko při některých cvičeních hledají dech,“ dodává.

V souboji s Olomoucí přesto budou více nerozehraní Hanáci. Alespoň dle faktu, že poslední utkání sehráli v neděli 9. ledna s Kladnem, s nímž padli poměrem 0:2. Původně měli hostit Litvínov, Třinec měl zase přivítat Pardubice. Dynamo i Verva ovšem patří rovněž mezi nakažená mužstva.