Zlín a Mladá Boleslav si vyměnily hráče, Claireaux a Flynn se vracejí

„O Valentina jsme dlouhodobě stáli v předchozích měsících. Ve Zlíně se mu hodně dařilo a odváděl zde skvělé služby. Je to pracovitý, kvalitní hokejista, který nám hodně pomůže. Jsme rádi, že se podařilo uskutečnit jeho příchod v rámci současného trejdu,“ uvedl zlínský kouč Luboš Jenáček na klubovém webu.

Třicetiletý francouzský reprezentant Claireaux ve Zlíně úspěšně působil v sezoně 2019/20, následně zamířil do Pardubic a poté do Mladé Boleslavi. V extralize doposud odehrál včetně play off 131 utkání s bilancí 20 branek a 42 asistencí.

„Oba to jsou hrozně fajn kluci, ale ani jeden se u nás letos bohužel nepotkal s formou. U Vala jsme rozhodně očekávali větší produktivitu a Petr nedokázal navázat na svou loňskou sezonu,“ řekl sportovní manažer Bruslařů Václav Nedorost na adresu Claireauxe i Šidlíka, kteří Středočechy opouštějí.

I Mladoboleslavští věří, že se Flynn s Hanouskem rychle začlení do týmu. „V případě Oscara spoléháme hlavně na to, že velmi rychle zapadne zpátky do známého prostředí a že naváže na spolupráci s hráči, které dobře zná,“ uvedl Nedorost.

Utkání 23. kolo hokejové extraligy BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice. Zleva Valentin Claireaux z Mladé Boleslavi a Lukáš Pech z Českých Budějovic

Třiadvacetiletý Hanousek začal sezonu v Karlových Varech, do nichž se v létě přesunul z Liberce. V listopadu byl vyměněn do Zlína a po dvou měsících se opět stěhuje. „Věříme, že naváže na své působení v Liberci před dvěma roky. Taky jsme hledali obránce praváka, což Tomáš splňuje,“ řekl Nedorost.

Zlínští naopak podle Jenáčka hledali obránce leváka. Počítají totiž s tím, že Lotyš Roberts Mamčics v únoru odletí na olympijské hry do Pekingu. „Bude nám scházet, proto jsme hledali náhradu v podobě obránce leváka. Boleslav nám nabídla Petra Šidlíka a věříme, že nám rovněž pomůže. Jedná se o kvalitního beka,“ řekl kouč aktuálně posledního týmu soutěže.