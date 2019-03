ONLINE: Začíná baráž o extraligu, Kladno hraje v Chomutově

V baráži odehraje každý tým dvanáct zápasů. Nejlepší dva dostanou šanci pro příští sezonu v extralize, zbylé dva budou hrát v nižší lize.

„Jestli si někdo myslí, že se na salmonelu budeme vymlouvat, tak to ani náhodou. Dali jsme se nějak do kupy. Každý vidí, že nám to není jedno a že extraligu tady chceme udržet, nic jiného než záchrana pro nás neexistuje,“ vypráví chomutovský obránce David Štich.

„Všichni budou samozřejmě chtít vyhrát první zápas, ale bude to jeden dlouhý turnaj,“ říká kladenský útočník Jaromír Jágr.



„Noční můra, která je zpátky,“ ošívá se Rolinek, který s Pardubicemi zažil baráž před dvěma lety.

„Není to jednoduchá soutěž. Je to dřina, je to o nervech. Pro týmy, co jsou nahoře a hrají o to, aby ligu udržely, jsou to ještě větší nervy než pro ty zespodu,“ myslí si budějovický útočník Miloslav Čermák.