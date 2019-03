Lubina před baráží: Musíme hrát jako ve finále mistrovství světa

Baráž o extraligu Program zápasů

„Všechny osobní ambice musí jít stranou a každý musí udělat všechno pro svůj tým,“ burcuje kouč před pátečním prvním utkáním o udržení proti Českým Budějovicím (online reportáž od 18 hodin).

Před dvěma lety pozoroval nakonec úspěšné snažení Dynama o záchranu nejvyšší soutěže z tribuny. „V roli trenéra je to zase něco jiného, ale šel jsem do toho s tím, že baráž asi budeme hrát,“ konstatuje Lubina. „Chci udělat maximum pro to, aby Pardubice v extralize byly i v příštím roce a věřím, že se s tím nějak vnitřně srovnám.“

Pochopitelně však nepůjde pouze o něj; o bytí, či nebytí Dynama mezi elitou rozhodnou hráči, které Lubina pošle na led.

Pardubice v baráži 1989/1990

Po základní části skončily Pardubice 11. se 32 body. Prolínací soutěž pak hrály se Slovanem Bratislava, Olomoucí, Nitrou, Zetorem Brno a Vimperkem a obsadily v ní první místo s 15 body. 1995/1996

Třináctá příčka po 40 kolech se 28 body znamenala další boje o udržení. Dynamo se v nich střetlo znovu s Brnem, dále s Přerovem a s Opavou; ve skupině skončilo se 16 body druhé za Opavou (17 bodů) a uhájilo extraligovou příslušnost. 2016/2017

V dlouhodobé soutěži byli Východočeši poslední čtrnáctí se 44 body a o extraligu se rvali s Jihlavou, Karlovými Vary a Českými Budějovicemi. Zachránili se až v posledním zápase s již postupující Jihlavou (4:2) a skupinu vyhráli. Obě mužstva celkem nasbírala dvacet bodů. Pozn.: v posledních letech bylo k záchraně nutné získat vždy alespoň 20 bodů.

„Během posledních dvou měsíců jsem až tolik variant sestavy neměl. Víceméně jsem se snažil vytvořit dvojice hráčů, kteří spolu mohou hrát, a doplnit je třetím vhodným typem,“ nastiňuje.

Mezi vybranými borci bude i centr Rostislav Marosz, jenž byl po většinu sezony z formy. Forvard s šikovnýma rukama však teoreticky může být trumfem Dynama například v přesilovkách.

„Určitě jsem nad ním nezlomil hůl. Věřím, že to v něm je a v závěru sezony to ještě může ukázat,“ prohlašuje kouč Lubina přesvědčeně. A dodává: „Všichni v týmu jsou v očekávání a myslím si, že se těší na to, až to vypukne. Čekání na nejdůležitější zápasy sezony není příjemné.“