Pardubické opory zůstaly doma, v Karlových Varech bojovalo mládí

„Nechtěli jsme v posledním utkání riskovat jakékoliv zranění kvůli šíři našeho kádru, proto jsme do Varů přivezli zčásti juniorský tým,“ vysvětlil na pozápasové tiskové konferenci trenér Dynama Ladislav Lubina.

Zápas připomínal, že už vůbec o nic nejde, nejen svou kulisou, kdy bylo pomalu slyšet, co si hráči a trenéři říkají na střídačce. Více hokejovosti bylo vidět až od druhé třetiny. Velikou šanci měli jako první domácí, když ťuknutím do hokejky obránce Dynama zaskočil dojíždějící soupeř a puk se odrazil přímo před Vlka, který však následnou střelu vyrazil.

Do vedení mohlo poté jít pardubické Dynamo, to zase Filip Koffer po dobré otočce v útočném pásmu našel Ondřeje Rohlíka, ale ten si na gólmana Energie nepřišel.

Další porci práce měl pak pardubický Vlk. Ve třicáté minutě se nepříjemnou střelu z mezikruží pokoušelo dorážet několik hráčů karlovarské Energie, ale mladý brankář udržel puk na brankovišti.

Byla to zároveň jedna z posledních situací, kdy si sáhl na kotouč, protože pardubičtí trenéři poslali ve 34. minutě do brány Vojtěcha Nečase. Ten však čisté konto příliš dlouho neudržel. Po jeho třech minutách na ledě v ostrém úhlu z levého křídla napálil puk Martin Kohout a nedal jednomu z mnoha premiantů v červeno-bílém dresu šanci - 1:0. Po gólu ještě proběhlo zkušební testování trenérské výzvy, která byla na utkání ve Varech k dispozici, ale platnost první branky zápasu pochopitelně neohrozila.

Mladí hoši v barvách Dynama bojovali, což vyústilo ve vyrovnání na 1:1. V útočném pásmu dostal přihrávku do jízdy Michal Pochobradský a příklepem ji poslal neomylně za záda Jana Bednáře.

Vyrovnaný stav ovšem nevydržel. Za minutu a čtvrt se přesným švihem prosadil Tomáš Rachůnek a rozsoudil včerejší duel - 2:1.

„Klukům v kabině jsem poděkoval, protože si myslím, že k zápasu přistoupili, jak se sluší a patří. Jako v uvozovkách poslední zápas pro některé z nich to podle mě byla taková pěkná odměna za celou sezonu. Věřím, že je to namotivuje do další práce,“ řekl Lubina.

Dá se říct, že sezona jeho svěřencům prakticky začíná až v pátek, kdy se spustí smršť dvanácti barážových duelů. A v nich teprve půjde o všechno. Jako první do Pardubic přijede Motor z Českých Budějovic, utkání začíná v 18 hodin.