Pardubice se chystají na baráž. Machala: Chceme vyhrát pro fanoušky

„Samozřejmě že chceme Litvínov porazit. Pro naši psychiku, ale hlavně pro naše fanoušky, kteří za námi budou doufám stát i dál,“ říká před pátým duelem v nucených bojích mladý útočník Dynama Ondřej Machala, jenž v play out se dvěma góly a jednou asistencí jednoznačně patří k tomu lepšímu, co jeho tým nabízí. Ony dva góly vstřelila pardubická naděje v minulém utkání proti Chomutovu (4:1).



„Už déle hrajeme v lajně společně s Lubošem Horkým a Patrikem Poulíčkem. Vyhovuje nám to, všichni tři jsme rychlí hráči, ale musíme ještě zapracovat na přímočarosti do brány. Pak nám tam bude padat ještě víc gólů,“ věří Machala.

Svoje dva góly do sítě Pirátů ani moc neřeší. Šlo mu hlavně o týmový výsledek.

„V první řadě jsme chtěli odčinit domácí prohru. Hned po ní jsme měli těžkou posilovnu a obsáhlý videorozbor druhé třetiny, kde jsme úplně vypadli ze hry (Dynamo v ní dostalo pět gólů a prohrávalo 1:6). Jsem rád, že jsme to Chomutovu hned vrátili,“ ohlíží se Machala.

Z baráže nejsem přehnaně nervózní, říká Machala

Jak už bylo zmíněno v úvodu, právě se Severočechy se Dynamo potká v baráži, takže i z tohoto pohledu Machala úspěšnou odvetu vnímá kladně. „Už tam proběhly i nějaké potyčky. Dokázali jsme si, že je umíme porazit, a to je cenné,“ uvažuje.

Machalovi je 20 let. Už na juniorském mistrovství světa ukázal, že hrát s pukem se rozhodně nebojí a právě jeho nízký věk, dravost a určitá bezstarostnost by mohly Dynamu pomoci v bojích o přežití.

„Úplně na salámu tu baráž nemám, ale nejsem ani přehnaně nervózní. Do každého utkání jdu s čistou hlavou a snažím se hrát to, co po nás trenéři chtějí. I když si občas dělám i svoje věci,“ přiznává Machala. Všehovšudy v letošní sezoně zaznamenal dvanáct bodů za šest gólů a stejný počet asistencí. Další příděl jistě čeká i v baráži, jenže všichni vědí, jak je na tom Dynamo s koncovkou obecně...

„Vadí mi, že se při zápasech dostanu do mnoha šancí, ale často je neproměním. Finální fáze je u mě osobně největší problém. Loni v létě jsem na ní hodně pracoval a letos máknu ještě o to více. Abych byl co nejproduktivnější,“ vyhlašuje Machala.

Na koncovce samozřejmě kromě léta tráví čas i v průběhu celé sezony. Zvláště pak pod trenérem Ladislavem Lubinou.

„Důležité je co nejvíce střílet na bránu po tréninku a při různých cvičeních. My mladí hráči jsme pak navíc chodili vždy odpoledne střílet 250 puků. Po sezoně u toho zůstanu, chci střelbu hodně vypilovat,“ plánuje Machala. A jestli bude příští rok pálit kotouče na brankáře v první lize nebo v extralize? To se uvidí za měsíc.