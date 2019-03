Duda: Za baráž může platební morálka. Teď musíme hrát i za uklízečku

Co vás poslalo do baráže?

Všechno začíná platební morálkou. My měli nádech, kdy jsme ztráceli 18-19 bodů, ale přitáhli jsme se a měli jsme velkou šanci skočit na druhý břeh řeky. Ekonomickou stránkou (dluhy hráčům) jsme si zase podrazili nohy, spadli na dno a znovu se museli vyhrabat zpátky. Což nás stálo spoustu sil. S vedením jsme to urovnali, ale dopadlo to tak, že jsme se z barážového místa nedostali.

V play out jste doma podlehli Litvínovu i Pardubicím, kterým o nic nešlo. Je to pro vás memento?

To jsou pořád facky zadarmo. Doufám, že si z toho vezmeme ponaučení. Jestli ne, první kola baráže tě hned zpřítomní. Už párkrát jsme to měli ve vlastních rukou a naložili jsme s tím jak dnes. Sport je spravedlivý, takhle to beru. Lepší končí, horší si zahrají baráž.

Co když se zachráníte a klub nakonec extraligu neufinancuje?

Takovou otázku si nemůžeme položit. Máme tady máme spoustu mladých kluků, dětí, trenérů, Chomutov je obrovská líheň. A výborná. Už kvůli nim tu extraliga musí zůstat. Každý musí hrát za sebe, za tým, za Chomutov, za každého. I za uklízečku, která tady má kontrakt. Obávám se, že my to pořád jako celek nedokážeme pochopit. Musíme se v hlavě přehodit a dát tomu měsíc všechno, i když to bude záhul. A¬najít cestu k 21 nebo 22 bodům, abychom baráž ukopali.

David Štich obránce Pirátů "Peníze už pumpují na naše účty Každý říká, že dluhy na nás neměly vliv, za sebe říkám, že měly. Když nedostanete nějaký měsíc výplatu, tak kluci, co nemají velké peníze, se bojí, aby na ně nepřišla exekuce. Přece jen máte závazky a rodinu. Potom se těžko myslí na hokej. Ale teď patří dík vedení, že už pumpují peníze na bankovní účty, snaží se to dorovnávat. Je to mnohem lepší, než bylo. Do baráže půjdeme s čistou hlavou."

Už jste v ní dvakrát uspěl.

Vím, co mě čeká, ale pořád nehraješ tenis nebo golf. Je tam dalších 20 – 25 lidí, které musíš přesvědčit, že zrovna ty máš pravdu. A ti hráči musí dát klacek mezi nohy, poslouchat a dělat to. Jak to jeden dělat nebude, nehneš s tím a budeš mít velký problémy. Bude to začínat mnou a končit posledním hráčem, abychom byli jeden tým. Abychom to ubojovali pro mladé kluky. Nikdo nechce hráče, kteří spadnou nebo jsou lůzři. Každý hraje taky za svoje jméno a obrovskou čest.

Máte ještě dva zápasy v play out, bude čas urovnat náladu?

My jsme pořád dobrá parta, ale je to nahoru dolů. Dobrý výsledek, pak špatný. Teď se najednou budeš muset naučit vyhrávat, jít na krev, protože s každým se hraje o double body. Víme, o čem to je. Už jsme měli velký mítink, ale nemá cenu si dlouho povídat. Už se jen soustředit sám na sebe, dostat svoje tělo a¬mysl do barážového módu. Každý musí začít u sebe. Máš tam 25¬bratrů a jim musíš dát všechno. Jestli ti to nejde na ledě, musíš dělat jiný věci, aby tým věděl, že s ním žiješ. Srážet se, blokovat, bránit, forčekovat, vyhrávat souboje.