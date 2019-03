Štichova tvrdá realita: Myslete na hokej, když se bojíte exekuce

Klub vám v sezoně dlužil výplaty. Ovlivnilo to výsledky?

Každý říká, že dluhy na nás neměly vliv, za sebe říkám, že nějaký vliv to mělo. Když nedostanete nějaký měsíc výplatu, tak kluci, co nemají velké peníze, se bojí, aby na ně nepřišla exekuce. Přece jen máte závazky a rodinu. Pak se těžko myslí na hokej. Bohužel jsou to tvrdá slova, ale i realita. Proč to obcházet.

Jaká je situace teď?

Vedení klubu patří dík, že už pumpuje nějaké peníze na bankovní účty, snaží se to dorovnávat. Je to mnohem lepší, než to bylo. Do baráže půjdeme s čistou hlavou.

Proč jste se jí nevyhnuli?

My jsme si už od začátku koledovali, že tam spadneme. Prvních osm zápasů jsme neměli ani bod, potom jsme nevyhráli tři čtyři zápasy v kuse. V play out, když jsme měli šanci se dotáhnout na Karlovy Vary, tak zase nic. Důležité zápasy jsme prostě nevyhráli. Mohli jsme si v nich říct: ano, máme na to, nepůjdeme do baráže. Jenže my prohráli. A teď se tomu musíme postavit čelem. Být parta, mít srdce a bít se za každé vítězství.

Jak se teď připravit na rozhodující bitvy sezony?

Hlavně se musíme dát psychicky do kupy. Nejsme na vítězné vlně, vyhráli jsme jeden zápas z nevím kolika. Baráž bude hlavně o psychice. Prvoligové týmy vyhrávají, půjdou do toho po vítězství v semifinále play off. My se musíme v hlavách připravit na to, že to nebude nic lehkého. I když teď v posledních dvou zápasech play out už o nic nepůjde, musíme hrát týmově a dělat všechny detaily, jak máme. Abychom pak dobře vkročili do baráže.

Zažil jste ji se Slavií, když přes vás v roce 2015 prošel Chomutov do extraligy. Je to strašák?

Strašák nestrašák... už jsem to zažil a vím, o co jde. Je tu ještě pár kluků, kteří baráž zakusili, ať už tady v Chomutově, nebo na Slavii. Musíme držet jako jedna parta a jít si pro to. Nic jiného nám nezbývá. Na Slavii jsme začali po sobě štěkat, parta se začala trhat a šlo to od deseti k pěti. To tady nemůžeme dovolit. My hráči, co jsme to zažili, musíme dělat všechno, aby se to zuby nehty drželo psychicky nahoře.

Pomohou vám zkušenosti z baráže, kterou jste zažili?

Určitě je dobré ty zkušenosti mít. Bez nich by si každý myslel, že to proti prvoligovým týmům odehrajeme na trojnožce, nezpotíme se. Ale ono to bude přesně naopak. Prvoligisté nemohou nic ztratit, jen získat. My můžeme ztratit hodně moc, to je strašně velký rozdíl.

Zachráníte extraligu?

Kdo by se chtěl podepsat pod to, že sestoupil. Řeknu to za sebe, jsem podepsaný pod sestupem Slavie a myslím na to každou sezonu. Že já v uvozovkách pomohl k tomu, že Slavia je teď v 1. lize. Člověk si to nese s sebou celou kariéru. Když se spadne, nikdo nechce hrát 1. ligu. Každý chce do extraligy. A kdo si bude brát hráče, kteří sestoupí? Každý hraje za sebe, za tým, za organizaci, za město. Není kam uhnout. Mohli jsme si to uhrát jinak, ale v klíčových zápasech jsme to podělali, sesypali jsme se.

Koho z prvoligistů byste raději bral do baráže?

Je to úplně jedno. Kdokoli z nich se bude rvát o každý centimetr ledu. Kladno má Jágra, Plekance, Vampolu a jistého Cikánka v bráně, navíc zkušenosti z loňska. Ale nepříjemní budou všichni, vždyť Jihlava loni extraligu hrála.