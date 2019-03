Takhle neporazíme ani Mělník, supí chomutovský trenér Růžička

„Jeden zápas výborný, další katastrofický. A takhle celou sezonu,“ řekl po domácím kolapsu 1:4 s odepsanými Pardubicemi. „K utkání jsme přistoupili, jako když se nic neděje. Pardubice byly rychlejší, přehrávaly nás, nebýt brankáře Peterse, dostali jsme deset gólů.“

Doma Piráti v play out selhali i v derby s již zachráněným Litvínovem, rupli v Karlových Varech. Kdyby místo tří porážek přišly tři výhry, byla by spása blízko.

„My jsme si to udělali sami v celé sezoně, z pěti zápasů jsme Karlovy Vary porazili jednou, ony nás čtyřikrát. Je to spravedlivé, nemáme se na co vymlouvat. Dostali jsme se do baráže sami,“ tvrdil Růžička.

Dvanáctizápasový maraton Piráti načnou doma v pátek 29. března proti hůře postavenému vítězi prvoligového semifinále. Předtím dohrají play out: v pátek hostí Karlovy Vary, v neděli míří do Litvínova.

„Baráž bude složitá, těžká, to vím. Pokud k tomu přistoupíme jako proti Pardubicím, tak nás porazí i Mělník. Přístup hráčů je špatný,“ vyčítal kouč. „Musí se probrat ti staří a zkušení, mladí asi těžko. Ale neprobírají se celý rok, tak nevím...“

Soupeře z 1. ligy si Růžička nevybírá. „Všichni hrají dobře, je to jedno,“ míní. „Hlavně se z toho musíme vyhrabat sami. Já to věděl celou sezonu. Od začátku to vypadalo, že k baráži směřujeme.“