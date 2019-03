Trenérská výzva naostro v play out. Odhalíme, co čekat, říká šéf extraligy

A myslel tím případné problémy, které doteď zůstaly skryty. „Komunikace s kabinou videorozhodčího je vedena rádiově, přes sluchátka. Může přijít kolaps systému, když bude něco signál rušit. I když neočekáváme vyprodáno, lidi tam budou fandit, používat mobilní telefony. To může hrát roli,“ vysvětluje Řezníček.

Vsetín přijde o juniorskou extraligu I když letos hrají vsetínští junioři čtvrtfinále play off extraligy, pro příští sezonu z nejvyšší ligy sestoupí. Rozhodl o tom výkonný výbor Českého hokeje. Vsetín nesplňuje požadavky - nemá status akademie ani v mužské kategorii nehraje v extralize dospělých. V sezoně 2019/20 bude nejvyšší juniorská soutěž osmnáctičlenná, sedmnáct akademií doplní extraligová Olomouc. Soutěž bude nesestupová. „Narážíte na to, že v extralize juniorů hraje Vsetín čtvrtfinále, ale tohle je rozhodnutí výkonného výboru. Tím je to vysvětlené. Je tu několik mužstev, které na extraligu podle podmínek čekalo několik let,“ vysvětluje Řezníček.

Dosud trenérskou výzvu otestovali junioři v extraligovém Zlíně a Mladé Boleslavi během února.

Teď dostanou možnost vůbec poprvé trenéři v mužské extralize. A hned naostro, za což jsou prý kluby rády.

„Je to pozitivní, ve Varech jsme to měli připravené už pro současnou sezonu, bohužel ostatní kluby to neměly k dispozici. Vyzkoušení přinese poznatky, které se dají dál uplatnit,“ těší kouče Varů Martina Pešouta.



Pakliže dojde ke sporné situaci, systém bude připravený. Řezníček předpokládá, že k otestování v neděli dojde, nic ale záměrně simulovat nechce.

Systém může přezkoumávat pouze brankové situace, pokud byl útočící hráč v brankovišti nebo nedovoleně bránil brankáři. Ofsajd kontrolovat nebude. V neděli tak rozhodčí nastoupí s mikroporty, aby v případě revize situace mohli divákům ohlásit konečný verdikt.

„Trenérskou výzvu jsme v Česku přijali s velkým nadšením, bohužel k tomu musíme připočíst náročnost systému, který nestojí málo peněz,“ upozorňuje Řezníček a dodává, že kdo nebude mít podle licenčního řádu kamerový systém pro trenérskou výzvu připravený do další sezony, nebude extraligu hrát.