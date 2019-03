Jágr, Plekanec, Růžička, Prospal či Rolinek. Hvězdný boj o extraligu

Mistři světa se budou nyní opět necelý měsíc potkávat.

Zestárli o devět let, ale jejich hokejové role se nezměnily. Jen teď každý stojí na jiné straně.

Rolinek burcuje utrápené Pardubice. Růžička kormidluje Piráty z Chomutova. Jágr po boku dalšího patriota Tomáše Plekance obléká zbroj kladenských Rytířů. A nezapomeňme ani na České Budějovice, které ze střídačky cepuje někdejší dlouholetý útočník NHL Václav Prospal.

„Určitě to bude zajímavější než v předchozích letech,“ pronese Jaromír Jágr. „Podle prodeje lístků můžu říct, že baráž lidi táhne,“ doplňuje hrající kladenský šéf.

Plné zimáky. Emoce vyšponované na maximum. Hraje se rovnou o budoucnost a směřování celého klubu.

Baráž o hokejovou extraligu Hrají dva nejhorší týmy extraligy (Chomutov a Pardubice) a vítězové semifinále play off první ligy (České Budějovice a Kladno). Každý se s každým utká dvakrát doma a venku, dva nejlepší mají jisté místo v extralize.

„Noční můra, která je zpátky,“ ošije se Rolinek, jenž s Pardubicemi zažil (úspěšné) barážové martyrium před dvěma lety.

Dnes načne další, na programu je první z dvanácti kol.

A bude to napínavější podívaná, než kterou prozatím servíruje extraligové play off. Kometa jako obvykle profičela přes čtvrtfinále, roli favoritů hravě zvládl Liberec s Třincem. Snad jen vzepětí olomouckých snaživců proti Plzni narušuje očekávaný scénář bojů o titul.

Baráž bude jiná. Nevyzpytatelná. Nervydrásající. „Když v play off prohrajete, zůstáváte v extralize. Když si to neuhrajete v baráži, spadnete,“ poví zkušený kouč Růžička.

Kromě nebývalé koncentrace mimořádných person zaujmou i barážové minipříběhy. Třeba Růžičkův Chomutov v polovině minulého týdne sejmula salmonela, kterou Piráti chytili z tataráku.

Slavný kouč jen zoufale počítal, jak mu ubývají hráči. Až ve čtvrtek se téměř všichni chomutovští marodi dali trochu dokupy. Sice výrazně pohubli, ale trénovali. „Myslel jsem, že salmonela je nemoc, která se přejde průjmem, a je to pryč,“ líčil obránce David Štich. Zmýlil se. Přes týden shodil devět kilo. „A několik dnů jsem chtěl skočit z okna.“

Nejen proto bookmakeři považují Chomutov za největšího outsidera baráže. Nebo opět zafunguje Růžičkova aura schopného kouče, který dovede z fyzicky zesláblého týmu vyždímat maximum?

Dvě největší sázkové kanceláře v zemi – Tipsport i Fortuna – se naopak shodují, že mezi postupující dvojicí by nemělo chybět Kladno.

Byl by to dojemný happy end Jaromíra Jágra, který fantastickou kariéru může završit kladenským návratem mezi tuzemskou elitu.

To je motivace, která ho nutí i v 47 letech oblékat hokejovou výstroj a dřít na ledě. I včera po tréninku odcházel Jágr z ledu jako jeden z posledních. A po něm pravil: „Atleti mají vrchol jednou za rok na mistrovství světa, všechno tomu přizpůsobují. U nás to je trochu jiné. Chceš uspokojit diváky a hrát naplno, ale je nesmysl to vydržet celou sezonu.“

Kladnu to ještě před pár týdny i s vykurýrovanou legendou na ledě haprovalo, formu ale vyladilo.

V prvoligovém play off vyřadilo 4:1 Přerov a stejným výsledkem přemohlo i vítěze základní části z Jihlavy. Jágr odehrál osm mačů, má bilanci 2+3.

„Hlavně v přesilovkách s Plekancem mají obrovskou sílu,“ říká útočník Miloslav Čermák z Českých Budějovic. I jim by řada hokejových příznivců přála návrat do extraligy.

Vždyť v nejvyšší soutěži odehrály Budějovice 64 sezon (jen tři kluby jich zvládly víc). Po prodeji extraligové licence v roce 2013 do Hradce uvízl Motor v první lize. Výš ne a ne poskočit, jeho cesta se zadrhla v play off nebo baráži, kde už dvakrát pohořel. Letos se baráž hraje naposledy, od příští sezony ji nahradí přímý postup a sestup.

Při barážové derniéře tak Pardubice mají poslední šanci zabránit zkáze tradiční bašty. Klub od roku 1950 hraje nepřetržitě v nejvyšší soutěži, po městě Dynamo rozvěsilo billboardy s mottem: „Společně to zvládneme“. V Pardubicích věří, že sezonu přešlapů a marnosti svedou zachránit.

Kluby z extraligy bývají ve čtyřčlenné baráži statisticky úspěšnější (58 ku 42 procentům).

Souboj hvězdných jmen začíná.