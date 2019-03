Neuznaný gól? Puk jsem viděl za čárou, řekl Plekanec, ale neřešil to

Vy a Jágr jste před Petersem dotírali, videorozhodčí gól neuznal. Dostal se puk do branky?

Já myslím, že gól byl. Nevím, jestli to šlo vidět. Z mého pohledu byl za brankovou čárou, tak tři čtyři centimetry za čárou pod nohou gólmana. Viděl jsem to zblízka, byl jsem před brankovištěm. Ale nic se neděje, nezáleží na tom.

Proč?

Možná jsme si ani nezasloužili vyhrát.

Co vás k tomu vede?

Neodehráli jsme špatný zápas, ale byly malé tam věci, které jsme v play off dělali dobře, ale dneska ne. Možná jsme mohli zkrátit střídání jako tým a držet tempo až do konce. To je jedna z věcí, které jsme mohli dělat líp.

A další?

Přesilovky. Nic jsme si v nich nevytvořili. S Jihlavou v play off to fungovalo, podíváme se, co jsme dělali špatně. Jedeme dál, byl to jeden zápas, ještě je jich jedenáct.

Nevylámali jste si zuby taky na brankáři Petersovi?

Chytal výborně stejně jako náš gólman, ale my mu to neztížili, klasicky jsme neměli tolik hráčů okolo brány, dorážky jsme neměli, všechno lítalo do rohu.

Hráli jste ve vysokém tempu. Šlo o záměr, protože Piráti byli oslabení salmonelózou?

My chceme hrát pořád ve vysokém tempu, útočně. Není čeho se bát. Dneska nám chybělo celkově trošku víc chytrosti. Šance jsme měli, mohli jsme to zlomit na naší stranu.

Co porážka hned na startu baráže znamená?

Nic se neděje. Máme za sebou dvě kola play off, možná jsme je prošli až moc jednoduše. Teď jsme prohráli jeden zápas, čekají nás dva domácí, ty musíme vyhrát. Pak urvat něco venku, abychom měli šanci postoupit.