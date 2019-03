Kladenský útočník Plekanec: Na baráž se těšíme, ale bude to strašně těžké

Našlápnuto mají Rytíři skvěle, po vyřazení Přerova a Jihlavy mají jistou účast v baráži, kde potřebují dostat pod sebe dva z tria Chomutov, Pardubice, České Budějovice.

„Jsme rádi, že se nám povedlo ukončit sérii s Jihlavou rychle, takže máme delší čas na přípravu,“ řekl Tomáš Plekanec po posledním střetnutí prvoligového semifinále.

Dokážete popsat, co především rozhodlo o vašem postupu?

Dá se říct, že to byly herně všechno hodně vyrovnané zápasy. Skvěle nám zachytal brankář, relativně nám vycházely přesilovky, což jsou pro play off takové ty klíčové aspekty. Dařilo se nám v nich po většinu těch zápasů s Duklou, což asi rozhodlo.

A hodně přispěla také vaše produktivita, nikdo v play off první ligy v ní nebyl lepší.

To neřeším. Já tady nejsem kvůli svým výkonům. Koukám jen na to, aby se nám podařilo postoupit do extraligy, a jestli mám já osobně body, nebo je nemám, to je úplně jedno.

Čekali jste, že by ta série mohla být tak snadná?

My jsme nečekali nic. Věděli jsme, že má Jihlava výborný mančaft, který celou sezonu dominoval. Že to skončilo 4:1, to je možná trochu zkreslující. I proti nám hráli dobře, ale nám se povedlo zvládnout ty důležité momenty lépe, a proto jsme postoupili.

A teď se můžete těšit na baráž.

Těšíme se, ale bude to strašně těžké. Pro týmy z nižší soutěže je ten systém velmi složitě nastavený. Máme za sebou dvě ostrá kola play off, ještě štěstí, že se nehrálo na více zápasů. Pokusíme se zaskočit favority a postoupit. Jsme teprve v půli cesty a ten úspěch je pořád strašně daleko.

Může pro vás být výhoda, že v poslední době hlavně vyhráváte a jedete na vítězné vlně? Extraligové týmy naopak spíše prohrávají...

To bude úplně nová soutěž a extraligové týmy mají výhodu, že se na ni mohly připravovat. My uděláme všechno a uvidíme, kam se dostaneme po těch dvanácti zápasech. Naši soupeři hráli proti skvělým týmům, které teď bojují v extraligovém play off, takže jsou zvyklí na úplně jiné tempo než my.

Z první ligy budete v baráži vy a Budějovice. Váš komentář k jejich postupu přes Vsetín?

I Vsetín hrál celou dobu výborně, z té čtyřky se tam mohl dostat asi kdokoliv. Budějovice si za tím také jdou, na lavičce mají Vencu Prospala, který je umí vybláznit, k tomu skvělé fanoušky, bude to nesmírně silný soupeř.

Po návratu z Montrealu jste střídavě nastupoval za Kladno a Brno. Není vám teď trochu líto, že si nemůžete zahrát za Kometu o titul?

S tímhle jsem se vracel, tak to bylo jasně postavené. Brno hraje výborně, mají zkušený mančaft, já bych jim to spíš kazil.

V první formaci Rytířů naskakujete vedle Jaromíra Jágra. Zdá se, že vaše spolupráce funguje stále lépe a lépe.

Zlepšovali jsme se, ale pro nás je obrovská výhoda, že to není o nás dvou. Ostatní lajny dokázaly dát velmi důležité góly a v tom spočívá naše hlavní síla. Pokud se soupeři soustředí na nás dva, tak ostatní kluci dostanou více místa a mohou rozhodovat.

Velmi prospěšná pro tým je také vaše úspěšnost na vhazování. Máte na tuhle činnost vlastní recept?

Jak říkám, já na ty statistiky nekoukám. Mám už nějaký věk a jsem rád, že pomůžu svými zkušenostmi a dokážu třeba najít nějaké detaily, na nichž se domluvíme a pak nám mohou pomoci rozhodnout zápas.

Co říkáte atmosféře na stadionech? V play off většinou bývají haly naprosto plné.

To je na tom to nejhezčí. Já jsem se vždycky chtěl vrátit na závěr kariéry domů, protože fanoušci jsou tady výborní. I na stadionech soupeřů jsou skvělí, byli v Jihlavě i ve Vsetíně, budou v Budějovicích i Pardubicích. Ale my doufáme, že potěšíme hlavně ty naše, kladenské.