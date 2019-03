Chomutovský Štich ztratil před baráží devět kilo: Chtěl jsem skočit z okna

„Myslel jsem si, že salmonelóza je nemoc, která se přejde nějakým průjmem a je to pryč, ale pravda je ta, že těch prvních pár dnů jsem chtěl skočit z okna. Ale pak jsem si řekl, že když skočím ze čtvrtého patra, tak se maximálně zmrzačím a nic tím nevyřeším, takže jsem radši zůstal v posteli a vyležel to,“ říkal už dobře naladěný obránce před bitvou s kladenskými Rytíři, s nimiž Piráti v pátek odstartují misi záchrana extraligy.

Během boje se salmonelózou jste shodil devět kilo, nejvíc ze všech hráčů. Jak se teď cítíte?

Tak nejtěžší hráč týmu musí zhubnout nejvíc, to je jasné. Ale je pravda, že když jsem se vážil, tak dlouho jsem neviděl tu číslovku na váze pod stovkou. Včera to tam bylo, tak bylo hezké vrátit se o několik let zpátky do dětství. (smích) Zhubl jsem kolem devíti kilo, ale já si myslím, že mám takový metabolismus a takové tělo, že po několika dnech to bude zase zpátky. Nebude to nějak dlouhodobý problém, víc se najím, napiju a bude to.

Odkdy trénujete?

Ve středu už jsem byl na ledě i v posilovně, něco jsem dělal. Jakmile přestaly bolesti, hned jsem se zapojil a dostávám se do toho. Máme před sebou první zápas a musíme hodit za hlavu, co bylo. Teď se musíme vzepřít a jít proti Kladnu, ať bylo, co bylo. Nemůžeme koukat doleva doprava.

Sázkové kanceláře teď mají jasno, po salmonelové kauze má být Chomutov outsider baráže. Jak to vnímáte vy?

Nemyslím si, že když má někdo průjem a párkrát se vyzvrací, že by z něj měl být najednou outsider. Ta nemoc je pryč, dáváme se do kupy, pomáháme si navzájem. A jestli nás někdo podceňuje a hází nás někam do pangejtu, tak doufám, že jim hned zavřeme pusy a ukážeme jim, že to je naopak.

Takže i za těch dramatických okolností, které vás postihly, zůstává záchrana extraligy pro Chomutov jasným cílem?

Určitě! Jestli si někdo myslí, že se na to budeme vymlouvat, tak to ani náhodou. Dali jsme se nějak do kupy, i když samozřejmě ta nemoc se má léčit o něco déle. Ale kdybychom se na to chtěli vymlouvat, tak teď ještě ležíme v posteli. Každý vidí, že nám to není jedno a že extraligu tady chceme udržet, nic jiného než záchrana pro nás neexistuje.

Nemáte obavy, že se následky nemoci projeví na fyzické kondici? Třeba v závěrech vypjatých utkání?

Těžko říct, zápas jsme ještě nehráli. Uvidíme až v samotném utkání, po něm budeme chytřejší. Je možné, že se to nějak projeví, možná ne. U každého je to individuální, každý to snáší jinak.

Vy máte svoji hru postavenou na hitech a tvrdých osobních soubojích, nebudete to muset trochu změnit, když jste teď o devět kilogramů lehčí?

Až půjdu do zápasu, už to zase bude jinak. Teď půjdu domů, pořádně se najím a napiju a pomalu budu zase na své váze. Vydatné obědy a večeře teď máme povoleny, i když v trochu dietnějším režimu. Myslím, že ode mě se bude očekávat pořád to samé, co je v mém popisu práce. Nemám důvod na tom nic měnit.