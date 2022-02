ONLINE: Budějovice vedou ve Varech, trefuje se Pech. Sparta hostí Plzeň

Západočeši vyhráli v neděli 5:1 nad Zlínem, čímž napravili předchozí nepovedené utkání s Kladnem (0:5).

„Jsem rád, že jsme to zvládli a dokázali se dobře prosadit v ofenzivní části. Byli jsme i výrazně obětavější a kompaktnější v defenzivě,“ prohlásil asistent trenéra Tomáš Mariška.

České Budějovice mají skvělou formu. Z posledních šesti zápasů neprohráli ani jeden a útočí na přímý postup do čtvrtfinále. Na čtvrtou Plzeň ztrácí pět bodů.

„Máme k tomu blízko. Byla by škoda, abychom to zahodili. Makáme dál. Chybí nějakých deset zápasů, to je třicet bodů. Může se stát ještě cokoliv, vše je otevřené,“ poznamenal útočník Lukáš Pech.

Sparta má před sebou čtyři duely v nadcházejících šesti dnech. Ve čtvrtek přivítá na domácím ledě Karlovy Vary, v pátek se vydá do Brna a v neděli hostí Vítkovice.

Trenér Josef Jandač si po vítězství 5:0 v Litvínově pochvaloval návrat obránců a zlepšení atmosféry v týmu. Na severu Čech řádil především Filip Chlapík, který zapsal gól a dvě asistence.

Čtyřiadvacetiletého útočníka dnes čeká souboj s Michalem Bulířem. Tahoun Plzně je v tabulce produktivity jen o tři body pozadu.

Během čtyřzápasové vítězné série navíc svěřenci Václava Baďoučka a Miloše Říhy mladšího dostal jediný gól. Mladý brankář Dominik Pavlát neinkasoval už 152 minut a sedm sekund.