Udržet se ve čtyřce! Hraje se o každý bodíček, ví plzeňský Suchý

Na Škodu zle dotírají České Budějovice, ztrácí už jen dva body a mají zápas k dobru. A nahoru se tlačí i šesté Vítkovice a sedmá Sparta.

„Máme před sebou ještě osm zápasů, hraje se o každý bodíček. Na každý se musíme připravit na sto procent, abychom jich nabrali co nejvíc,“ míní útočník Filip Suchý.

O to víc ztráta v Praze mrzí. Právě Suchý v polovině utkání svým druhým gólem večera poslal Plzeň do vedení 3:1. Jenže náskok neudržela, domácí do konce druhé části srovnali a ve třetí třetině rozhodli.

„Nezasloužili jsme si prohrát, předvedli jsme dobrý výkon. Jsme zklamaní, že si neodvážíme ani bod,“ litoval po utkání plzeňský trenér Miloš Říha ml.

„Bolí to hodně. Byl to vyrovnaný zápas, přelévalo se to nahoru dolů, každý chvilku tahal pilku. Nevím, co se za stavu 3:1 pro nás stalo, bohužel jsme si vedení nechali utéct. V závěru jsme ještě měli nějaké šance, abychom aspoň vyrovnali, ale to už je hokej,“ uvedl Suchý, který si připsal i asistenci u první branky Přikryla a zažil tříbodový večer.

Hlavně jeho gól v oslabení ve 22. minutě byl parádní. Suchý ujel obráncům a elegantní kličkou oklamal i brankáře Machovského. „Ani nevím, co tam jejich beci dělali. Měl jsem větší rychlost, natlačil se před gólmana a ten se položil. Já už pak jen poslal puk okolo jeho betonu,“ popisoval útočník, který nyní nastupuje ve formaci s Bulířem a dalším mladíkem Přikrylem.

„Vždycky je co zlepšovat. Play off se blíží, naše výkony musíme ještě stupňovat,“ prohodil Suchý.

„Byť jsme vedli 3:1, naše nejslabší pasáž byla právě ve druhé třetině. Dělali jsme chyby, Sparta jela několikrát do samostatného úniku. Třetí třetinu jsme začali šancí v oslabení, pak jsme měli poměrně velký tlak, ale paradoxně inkasovali,“ odkázal kouč Říha na vítězný gól sparťana Vitoucha z 50. minuty.

V závěru ještě výhru domácích podtrhl trefou do prázdné branky Chlapík. Ten si připsal dva góly a vyhrál tak minisouboj s Bulířem, lídrů produktivity celé soutěže.

„Ale prohráli jsme jeden zápas, svět se nebortí. V pátek máme doma Litvínov, budeme zase stoprocentně připravení a půjdeme za vítězstvím,“ slíbil Suchý.