Změnil jsem myšlení. Chci střílet a dávat góly, hlásí plzeňský Bulíř

Druhou hvězdou večera byl gólman Dominik Pavlát, který zastavil všech 31 střel soupeře. Ve čtyřech uplynulých duelech inkasoval jedinkrát, čisté konto drží už 152 minut a sedm vteřin navrch. Úžasná bilance!

„Domíno chytá naprosto v klidu, to hlavně on nám pomáhá. Dává tomu všechno i na tréninku, roste v něm obrovský talent, chce něco dokázat,“ chválil brankáře Bulíř.

Pro vás to byl třetí hattrick v extralize, je to tak?

Tak takhle zmáklý to nemám. Vím, že poslední byl ve Zlíně. Ale že by to byl můj oblíbený soupeř, to bych zase netvrdil.

Co jste si říkal po prvním gólu, kdy po vaší nepovedené ráně puk přeloboval Kašíka?

To mám z golfu, to byl chip holí! (smích) S Ludwigem (Blomstrandem) jsme pak vtipkovali, i on mi říkal, že to byl golfový úder, že jsem se k tomu tak stavěl. Ale vážně. Nesedlo mi to, já puk ani neviděl. Až v brance a začal se radovat.

Také to byl důkaz toho, v jaké jste teď střelecké pohodě, že? Další dvě přesné rány bez přípravy byly famózní.

Osobně jsem trochu změnil mentalitu, co se týká zakončení a drajvu do branky. Před lety jsem chtěl hodně vymýšlet, neměl v hlavě pokaždé zakončení. Teď do toho jdu s tím, že chci střílet a dávat góly. Jsem rád, že jsem si to takhle nastavil a že tím pomáhám týmu.

Víte, že jste měl v utkání dvanáct střel?

Vážně? To je docela dost. Je to obrázek toho, co jsem říkal. Chci zakončovat, i na tréninku, z každé situace dát gól a brát to tak, že může rozhodnout. Střílet a střílet.

V Hradci Králové se prosadil i sparťan Filip Chlapík, v produktivitě soutěže je nyní o bod za vámi. Baví vás i tento souboj na dálku?

Je tam ještě Pecháček (Lukáš Pech), také on bodoval. Do konce je ještě devět kol, to je pořádná porce, jeden hráč může udělat klidně patnáct bodů. Ale budu určitě rád, když budu účastníkem té přetahované. A pomůžu tím i celému týmu.

Se Zlínem to byl nečekaně ofenzivní hokej z obou stran, překvapilo vás to?

Člověk vždycky hraje raději takový hokej, než když přijede tým jen bránit. Zlínu asi už nic jiného nezbývá, hrají o hokejový život, jak se říká. Potřebují každý bod, proto jsou aktivní. Je to jiné než dřív, kdy byli zataženější. Bylo to hodně otevřené a to bylo pro nás i pro diváky jedině dobře.