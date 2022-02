Zlatý dres pro jubilanta Jágra. A ty vole, už je čas na dítě! popíchl Voráček

„Jsi velkou inspirací pro hráče, i pro mě. Díky tomu, jak dlouho a úspěšně hraješ,“ vzkázal kanadský idol Connor McDavid, současná superstar NHL.

Už když se mužstva při nástupu sešikovala na modrých čarách, pustili Rytíři sestřih slavných okamžiků nejslavnějšího rodáka z Hnidous včetně záběrů ze zlatého olympijského Nagana. Oslavenec, jehož jubileum připadá na úterý, zvedl hlavu a díval se na sebe v mladších verzích, fanoušci spustili skandovaný potlesk.

Potom nestárnoucí osmašedesátka, která se vzpírá kalendáři, dojela k červenému koberci. Od své sestry Jitky Kallové dostal Jágr zlatý dres s padesátkou, reprezentační se stejným číslem mu věnoval šéf extraligy Josef Řezníček, scénu osvětlovaly bengálské ohně.

Kotel Rytířů rozvinul plachtu s nápisem Forever young 68. A pak i vzkaz navždy mladému Jágrovi: Hodně štěstí, zdraví… a hlavně ten stadion!

Kladno totiž ten svůj opravuje, a tak se Jágrovi blahořečilo během jeho hokejového večírku v chomutovském azylu. Po tisícovce lístků, tolik je povolená kapacita, se zaprášilo a opticky se zdála aréna zaplněná ještě víc. Do fanshopu se táhla fronta na speciální Jágrova trička k padesátým narozeninám.

Když zápas začal, kotelníci křičeli „Jarda“ a zbytek stadionu „Jágr“. Elektrizující atmosféra báječné přestřelky, kterou Rytíři vyhráli 6:4. V průběhu zápasu klub pouštěl zdravice od dalších hokejových hvězd. Největší šmrnc měl proslov Jakuba Voráčka, vousatého a rozjařeného útočníka Columbusu.

„Nazdar Jarouši, ty vole, akorát jsme v Calgary, kde jsi ukončil svoji kariéru v NHL. Asi před 18 roky, ale ty pořád ještě hraješ, klobouk dolů,“ začal Voráček bavit na dálku publikum i samotného Jágra. „Když jsme byli ve Philadelphii, tak jsi slavil čtyřicet, jestli pamatuješ. No, už je to deset let, ty vole. Utíká to. Tenkrát jsem si říkal, že jsi starej, a máš před sebou ještě pár let a že to pak pověsíš na hřebík. A v padesáti ještě válíš.“

NĚJAK SEM TO TAM PLÁCNUL. Andrej Meszaros (41) a Jakub Voráček gratulují úspěšnému střelci Jaromíru Jágrovi, který rozhodl v prodloužení o výhře Philadelphie nad Winnipegem.

Voráček na závěr popřál svému bývalému kumpánovi z Flyers spokojenost hlavně v osobním životě a popíchl ho: „Já myslím, že už je čas na nějaký to dítě, co? Po padesátce. Samozřejmě to nechám na tobě, ale… myslím, že by Česká republika potřebovala nějakého nového Jágra v hokejovém světě.“

Pobavený hokejový nezmar hned na střídačce vstal a s kýmsi z hráčů Voráčkovu gratulaci probíral. Popřáli třeba i Radko Gudas nebo Sidney Crosby, který je z Jágra paf: „Je to hlavně o tvé vůli a vášni.“

Rozptýlení z kostky se na Kladnu chvilkově projevilo. „Možná nás rozhodilo, že místo aby se kluci soustředili na hokej, koukali se pod strop. Ale dostali jsme se z toho a mám radost, jak jsme na nepříznivý vývoj zareagovali,“ blažilo trenéra Davida Čermáka.

A hrajícího kladenského majitele Jágra jakbysmet, tři body pro něj byly nejlepším dárkem, neboť Rytíři se chtějí vyhnout baráži. Na ledě strávil ve čtvrté formaci necelých deset minut a vyslal dvě střely. Jedna z fanynek mávala papírem, stálo na něm: 15. 2. 1972, JÁ a TY. Narozeniny slaví ve stejný den.

Hokejová extraliga, 44. kolo, Kladno - Kometa Brno. Oslava 50. narozenin Jaromíra Jágra: Fanoušci Kladna a jejich přání směrem k Jágrovi

„Přeju mu hlavně, ať je zdravý, šťastný a ať může hrát do šedesáti,“ pobídl ho kladenský kapitán Tomáš Plekanec. Jágr tradičně šel na obě týmové děkovačky pod kotel a pak si ho vlajkonoši vyžádali i na jednu sólovou. Hokejová celebrita volání vyslyšela, na ledě hýřila úsměvy a mávala nejvěrnějším.

Kdy zamává kariéře? Zatím se zdá, že do důchodu se nechystá.

„Nikdo takový už nebude, aby na téhle úrovni hrál do padesáti. Já si možná zahraju nějakou alpskou ligu o víkendech, to je tak všechno,“ usmál se Plekanec. „Letos má Jarda nějaké zranění, nastupuje celkem bez tréninku. Záleží na jeho roli, jakou si udělá. Když kolem sebe postaví vhodné hráče, může ještě dva tři roky hrát.“

Pak z něj můžou být u vytržení další generace jako v neděli šestnáctiletý brněnský útočník Eduard Šalé, který dal svůj první extraligový gól kariéry: „Když jsem Jágra viděl na ledě, bylo to Wow! On byl můj první vzor.“

V úterý skončí první půlstoletí s Jágrem. A začne druhé.