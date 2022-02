O obrat v Olomouci se postaraly záplaty z první ligy. Vítkovice mrzel jen pokřik na Lakatoše

Domácí přitom ve třetím zápase bez olympioniků Davida Krejčího a Branislava Konráda vedli díky povedenému sólu Petra Koloucha ve 13. minutě, jenže pak začali úřadovat vítkovické záplaty v sestavě.

„Kluci, kteří nám přišli pomoc z první ligy, podali velice dobrý výkon,“ chválil vítkovický trenér Miloš Holaň.

Ke zraněným Dejovi, Bukartsovi a Gewiesemu se přidal i Krenželok. Lindberg měl stále trest. Proto Vítkovice vytáhly Illéše s Gumanem, kteří si zapsali první extraligové trefy v sezoně.

„Nic jiného nám nezbývá. Hráči nám odpadají na tři týdny a déle, což je obrovský zásah do sestavy,“ pravil Holaň. „Mužstvo neskutečně pracovalo, dávám mu kredit, protože odehrálo v sedmi dnech pátý zápas v takovém nasazení, i když sestavu látáme, jak můžeme. Není to alibi, vím, že Olomouc má stejné problémy. Také máme pět hráčů z prvních dvou lajn mimo sestavu. “

Pravda, Olomouci kromě Krejčího s Konrádem chybí i nejproduktivnější hráč Jan Káňa, tahoun Lukáš Nahodil, důrazný Petr Strapáč, forvard Lukáš Kucsera, dravý Vojtěch Tomeček, či obránce Tomáš Černý.

„Nahodil by snad mohl být příští týden. Jinak nikdo. Pravděpodobně dřív přijede Krejča,“ informoval olomoucký kouč Zdeněk Moták. Extraligovou premiéru tak včera absolvoval jihlavský Vítězslav Brož. „A rozhodně nás nezklamal, škoda že nedal ze svých dvou šancí gól. Jedna byla vyložená,“ podotkl Moták. „Od 15. 2. už nám ale z první ligy nepomůže nikdo,“ připomenul důležitý termín i pro Vítkovice.

Klíčový byl třetí gól Gumana v oslabení poté, co naskočil z trestné lavice a ujel obránci Tomáši Dujsíkovi. Kohouti pohrdli dvojnásobnou početní výhodou a Guman rychle trestal. „Znám ho už ze Sarezy. Vím, co dokáže. Sedlo mu to. Jsem za něj šťastný. Byl rozdílovým hráčem, který nás posunul k vítězství,“ vypíchl Holaň.

Přitom Gumana si vytáhl z Poruby teprve dopoledne před zápasem. „Ta fantasticky ubráněná přesilovka pět na tři a jeho následný gól byl zlomový moment utkání,“ dodal.

„S tím souhlasím. Tam se to zlomilo. Padla na nás deka,“ utrousil Moták. „Do stavu 1:2 jsme hráli vyrovnané utkání, obraz hry nebyl špatný. Vítkovice však za třetí třetinu vyhrály zaslouženě.“

Podle Motáka se na špatně sehrané minutu dvacet šest sekund dlouhé dvojnásobné přesilovce podepsalo i to, že olomoucká pětice hrála v tomto složení vůbec poprvé.

„V přesilovce jsem měli srovnat, ale dostali jsme třetí gól,“ štvalo Koloucha. „Obránci nestříleli špatně, jenže brankář Dolejš puky vyrazil do rohu. Chybí nám hodně hráčů, kteří hrají rozhodující situace, na to se však nemůžeme vymlouvat. Měli jsme to asi více trénovat.“

Sám se trefil podruhé v řadě a větší čas na ledě Kolouch vítá. „Hraju mnohem víc, cítím se lépe. Takovou roli potřebuji.“

Koloucha mrzelo, že s parťáky nevyužili náročného programu soupeře. „Věděli jsme, že Vítkovice mají v nohách hodně zápasů za sebou, chtěli jsme toho využít, bohužel se nám to nepodařilo,“ litoval. „Měli jsme lépe bruslit, dávat si puky do jízdy a obcházet velké beky. Zbytečně jsme to překombinovali. Bylo to vyrovnané. Ve třetí třetině nám chyběly i síly.“

Diváky pobavila aspoň sražená střela hostů, když puk vyletěl až ke stropu haly a sundal zářivku, která padla na led. Tohle je možné snad jen v plechárně.

Pracovníci na stadionu v Olomouci odnáší rozbitý segment LED osvětlení, který nárazem puku spadl na led.

Bohužel část publika na sebe upozornila také pokřikem „cikáne!“ na vítkovického útočníka romského původu Dominika Lakatoše po strkanici za bránou. „Reakce publika na Lakatoše mě mrzí, to na stadiony nepatří,“ zdůraznil Holaň.

Náplastí na špatný den Mory byly porážky konkurentů Karlových Varů a Litvínova, takže zůstala jedenáctá. V neděli zavítá do Hradce Králové. „Když se podíváme na tabulku, není to žádná sranda. Situace je už alarmující. Musíme se chytit za nos,“ velí Kolouch.

