Plekancova rarita, Jágrovo „malování“. Soudržné Kladno stresuje konkurenty

První scénka byla, když si skoropadesátník Jágr na střídačce během zápasu našel chvilku a prstem maloval na tabulku svému jmenovci Pytlíkovi, kde se má pohybovat. Akt majitele, který naskočil ve čtvrté formaci, neunikl fotoreportérům.

„Mockrát se mi při zápase nestalo, aby mi někdo takhle radil. Hlavně jsem rád, že mám konečně fotku s Džegrem, dám si ji do rámečku. Jsem rád za jeho postřehy. I po tréninku spolu něco děláme, těší mě, že se můžu učit od nejlepších. Baví mě to,“ vzkázal Pytlík nestárnoucí legendě, která zas a znovu ukazuje, jak moc pro klub svého srdce dýchá.

Jaromír Jágr dává pokyny Jaromíru Pytlíkovi.

Druhý okamžik, který ukázal současné rozpoložení Rytířů, měl na svědomí kapitán Tomáš Plekanec. Postaral se o raritu, skóroval totiž v oslabení tří proti pěti! Fanoušci z toho byli u vytržení.

„Jeden takový gól už jsem dal kdysi v NHL,“ vzpomněl si Plekanec, který zvyšoval na 4:0 po sólovém úniku a za přispění obránce Lukáše Pulpána, marně se snažícího plachtící puk baseballově odpálit od branky. „Vystihl jsem jejich nahrávku a snažil jsem se do toho kopnout, abych ujel sám. Šancí jsem předtím měl pět, vždycky mi to chytil, nakonec skončí v síti takový šmudla,“ usmívalo se kladenské eso. A útočník Pytlík taky: „Když se trefí Pleki, je to vždycky super, tohle bylo navíc ještě komické.“

Kladno od nového roku válí. Oproti podzimu je k nepoznání. V tabulce posledních deseti kol je čtvrté jen o bod za nejlepším Třincem! Přitom v celkovém pořadí stále předposlední.

„Kompletně jsme se změnili. Nikdo nehraje na sebe, ale všichni za Kladno. Děláme a snažíme se dodržovat, co nám říkají trenéři,“ vykreslil Pytlík, který se proti Energii trefil po dlouhých 17 zápasech. „Snažil jsem se z toho nic nedělat a hrát tak, abych byl platný pro tým. Snažím se pomoct i jinými věcmi a odvádět práci, co po mě chtějí trenéři.“

Hra má řád, šmrnc a drajv. Defenziva, na podzim křehká, se zpevnila. Brankář Bow vychytal už dvě čistá konta po sobě, neinkasoval 153 minut. „Dneska jsme dělali, co máme, a ne blbosti,“ řekl Pytlík o partii s Energií, ale zároveň to je i klíč k proměně Rytířů. Však je taky po minulém vítězství 1:0 v prodloužení na ledě Mladé Boleslavi veřejně vychválil i sám Jágr. Což probuzený tým ještě víc povzbudilo.

„Jsme strašně rádi, že nám věří a pomáhá. A taky za to, jak ke všemu přistupuje. I když třeba já neboduji, pochválí mě za jiné věci,“ užívá si sezonu po Jágrově boku mladík Pytlík.

Zato konkurenti Kladna si finiš sezony užívají o dost míň. Poslední Zlín pokulhává už o 14 bodů a může si psát sestupové parte, dvanáctým Karlovým Varům se po pátku nováček přiblížil na bodů šest. „Ale máme tři zápasy k dobru,“ upozornil Petr Koblasa, útočník Energie, že není třeba se stresovat. „Hned v kabině jsme se snažili říct, že těch sedm zápasů předtím, ve kterých jsme bodovali, nebyla náhoda. Nemyslím, že by tahle porážka měla být nějaký zlom, který by nás měl donutit, abychom se začali bát o záchranu.“

Zato bát se musí Litvínov, který je nad Kladnem už jen o čtyři body a jde od porážky k porážce. Taky má zápas k dobru, jenže spolu s Olomoucí i nejhorší aktuální formu. „Nejsme na tom dobře, už to začíná být panika. Je to o hlavě a tam je zmatek,“ netajil litvínovský útočník Přemysl Svoboda po pátečním domácím kolapsu s budějovickým Motorem; Verva vedla 3:1, ale ztroskotala 3:4.

A Kladno větří šanci. „V šatně o tom padlo pár slov, ale stejně se musíme soustředit na sebe, abychom vyhrávali. Kdybychom je přeskočili, bylo by to neskutečné. Uděláme pro to všechno,“ vzkazuje rozklepanému rivalovi Pytlík.

V neděli Rytíři uvítají Kometu a zápas se ponese v duchu oslav Jágrových padesátin, které má dva dny nato. Bude se slavit i další výhra, která posílí naději na extraligový a skoro až hollywoodský happy end?