V Budějovicích chytil talent Koláček šanci: Nájezdy jsem piloval s tátou

Do Motoru jste přestoupil z Litoměřic. Jaké mladý hokejista vidí rozdíly mezi extraligou a druhou nejvyšší soutěží?

Přijde mi, že se v extralize mnohem více dohrávají souboje, je to všechno silovější. Asi bych přímo neřekl, že je pro mě snazší hrát v extralize, ale je pravda, že v Motoru mi zkušení kluci hodně dokážou pomoct. Dají mi puky tak, že já mám na zpracování a další věci mnohem více času. Tím pádem jim také snadněji nahrávky vracím.

Ještě před Litoměřicemi jste působil v nejvyšší finské juniorské soutěži. Tam se hraje jaký hokej?

Ve Finsku to bylo hodně o bruslení, byl to lítavý hokej oproti tomu dospělému tady v Čechách. Dalo by se říci, že tam všichni chtějí mít puk na hokejce i přesto, že jsou v největších problémech.

V Českých Budějovicích si na nedostatek práce asi stěžovat nemůžete. Kromě A-týmu pomáháte i juniorce.

Mně se tady strašně líbí a musím poděkovat trenérům, že mi dávají takový prostor a možnosti. I když mi je zatím devatenáct let, snažím se jim to vracet.

Spokojený asi být musíte, když jste se ocitl i v první formaci. Nebyl jste naopak nervózní?

Když jsem se ráno před zápasem s Olomoucí podíval na nástěnku na zahajovací sestavu, byl jsem opravdu mile překvapený. A máte pravdu, byl jsem i trochu nervózní. Přeci jen jsem měl být první centr. Ale po prvním vhazování to ze mě spadlo a už to bylo dobré.

Dalo by se o vás říci, že i po těch pár zápasech se z vás stal specialista na proměněné nájezdy. V extralize jste dal dva, v juniorce jeden. Čím to, že se vám tak daří?

Hodně jsem je piloval s tátou (bývalý hokejista Kamil Koláček). Trénovali jsme základy, které pak dělají nájezd nájezdem. Pak už je to jednoduché, když víte, jak vypadají právě ty základní věci. Občas, když máme po tréninku ještě chvíli času, domluvíme se ještě s Honzou Strmeněm (brankář Motoru) a dáme si spolu soutěž o kolu.

Byl jste tedy překvapený, když na vás trenér ukázal v zápasu s Hradcem Králové? Jel jste i nájezd ze hry proti Vítkovicím.

Určitě. Byl to v Motoru můj asi čtvrtý zápas a dalo by se říct, že jsem se pořád rozkoukával. Pak mi kouč řekl, že se mám před nájezdy rozbruslit, tak jsem začal něco tušit. Osobně mi vyhovuje, když jedu nájezd jako první, i proti Hradci jsem ho jel a dal gól.

Sice jste debutoval v domácí nejvyšší soutěži v mateřském Chomutově, ale první gól v extralize jste dal až v Budějovicích. Máte už vystavený puk?

Jasně, dovezl mi ho Michal Vondrka, se kterým jsem byl zrovna v útoku. To pro mě hodně znamená. Protože když hrál Michal ještě v Chomutově, byl to můj velký vzor, mně bylo nějakých patnáct šestnáct let a docela dost jsem k němu vzhlížel. Michal Vondrka tam byl celkem superstar, dokonce vedl i celé bodování.

Josef Koláček v reprezentačním dresu.

A teď už spolu hrajete v jedné formaci.

Snažím se pořád na jeho hru koukat a stále se od něj učit. Myslím si, že i za tak krátkou dobu, co jsem tu, mi Michal dost věcí předal. A doufám, že ještě předá.

Váš otec hrával také vrcholový hokej, stejně tak i vaši dva strýcové. Radí vám často?

Po každém zápase se snažím tátovi volat a řešíme ho spolu. I strýc mi píše, co a jak. S tátou zase rozebíráme různé situace. Říká mi, jestli jsem například mohl zakončit, nebo naopak někomu přihrát a podobně. Taktické věci k zápasu samozřejmě řešíme v kabině s trenéry, ale táta se mi snaží pomáhat, abych byl lepší v jednotlivých dovednostech.

Radil vám i při vašem přestupu do Motoru?

To ne. To jsem řešil jen s agentem. Táta mi jen řekl, že je to moje kariéra a moje rozhodnutí. Jsem opravdu strašně rád, že jsem ten krok do Budějovic nakonec udělal. Myslím si, že mi přestup hodně pomohl, a doufám, že důvěru Motoru vrátím a já pomůžu klubu.