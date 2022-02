Sobotka před odletem do Pekingu stihl i bitku. Povinnost vůči týmu, řekl

Čtyřiatřicetiletý útočník se do konfliktu s pardubickým obráncem vrhl po hlavě. Jeho počínání dost možná vyděsilo generálního manažera reprezentace Petra Nedvěda s trenérem Filipem Pešánem.

„Nemůžu přemýšlet o tom, jestli si něco udělám. Mám tu nějakou povinnost vůči týmu. Nemám žádný problém se porvat, patří to ke hře. Musím ale uznat, že Dennis je silný borec,“ okomentoval Sobotka pozápasové dění v rozhovoru pro klubový web.

Roztržku dle jeho slov rozpoutal krosček hostujícího Anthonyho Camary, se kterým se posléze dostal do křížku Tomáš Šmerha. V závěru duelu se zkrátka v hráčích nahromadily emoce. Vzhledem k jeho napínavému průběhu se nebylo čemu divit.

Sparta se krátce po začátku druhé třetiny ujala vedení, ale Pardubice třemi góly v rozmezí osmi minut a dvanácti vteřin otočily skóre. Kontaktní trefu obstaral Tomáš Dvořák a v čase 40:59 bylo srovnáno.

Filip Chlapík vzal přečíslení dvou proti jednomu na sebe, přesnou ranou překonal Dominika Frodla, připsal si už padesátý bod (24+26) v sezoně a osamostatnil se na čele extraligové tabulky produktivity.

Východočechy sice k výhře znovu přiblížil Jurij Sergijenko, ale tři body zásluhou gólu Tomáše Pavelky a Řepíka, který udeřil sedmačtyřicet vteřin před koncem, zůstaly v Praze.

„První dvě třetiny z naší strany nebyly dobré, ale v té třetí jsme hráli opravdu pěkný hokej a ukázali jsme, že jsme silní,“ pochvaloval si Pavelka.

„Otočil jsme obraz hry, přidali v důrazu, hráli na puku a šli si za výhrou,“ těšilo trenéra Josefa Jandače, jehož svěřenci vyhráli potřetí v řadě.

Realizační tým Sparty čelí na začátku února další výzvě. Musí poskládat sestavu bez Sobotky a Řepíka, kteří se připojili k reprezentaci a ve středečních ranních hodinách odcestovali do Pekingu.

„Čeká mě první olympiáda a velká akce, takže se budu snažit si ji užít. Doufám, že uděláme nějaký výsledek. Musíme se každý soustředit na vlastní výkon a odevzdat maximum,“ vyprávěl ještě před odletem Sobotka.

Že bude absence dvou klíčových postav pro Pražany citelným oslabením, si uvědomuje i Pavelka: „Všichni vědí, že jsou to top hráči, kteří chodí na přesilovky i oslabení. Ale věřím, že je dokážeme zastoupit.“

Pomoci zacelit vzniklé díry v útoku by mohl i Gennadij Stoljarov, jedna ze tří posil, které sedmý tým tabulky přivedl během posledního dne přestupového období.

„Myslím si, že odjezd kluků na olympiádu určitě může být jedním z důvodů mého příchodu,“ uvedl pětatřicetiletý ruský útočník s bezmála 600 starty v KHL.

Proti Pardubicím nastoupil na pozici třetího centra. Odehrál dvanáct minut, do statistik zapsal tři zblokované střely a úspěšnost čtyřiapadesáti procent na vhazování.

„Nebylo to pro mě jednoduché, na takové úrovni jsem nehrál docela dlouho. Snažil jsem se hrát jednoduše a pomoct klukům. Jsem rád, že jsme vyhráli, nabudilo mě to do dalších zápasů.“

Sparťané se znovu představí už v pátek. Jejich zlepšující se výkony otestuje extraligový lídr z Třince.