Rodinné důvody a karlovarský zájem. Lukeš změnil dres a je nadšený

Od sestupu Energie do první ligy bylo dané: brankářskou jedničkou týmu je Filip Novotný. Po pěti letech se pořádky mění. Nově má být tahounem Západočechů chomutovský rodák Štěpán Lukeš. Klub si jej vyhlédl jako náhradu za zkušeného Novotného, kterému po sezoně končí smlouva a dal vědět, že jeho kroky na jaře povedou jiným směrem.

Pětadvacetiletý Lukeš má být brankářem, který vzniklou mezeru zacelí a stane se oporou Energie. „Klub měl o mě velký zájem, který hrál klíčovou roli. Jdu sem i z rodinných důvodů,“ říká hokejista, který letos nakouknul i do reprezentačního výběru.

Štěpán Lukeš se stal minulý týden součástí velké gólmanské rošády. On do Varů z Hradce, Novotný do Hradce z Varů.

Mountfieldu především v první polovině sezony pomáhal do čelních pozic extraligové tabulky. Byl týmovou jedničkou a vykazoval výborné statistiky. Následovala pozvánka do reprezentace, jenže pak se jeho pozice změnila. Nechytal tolik, větší porci zápasů chytal Fin Kiviaho. Svůj bývalý klub opouštěl poměrně narychlo. V novém působišti ale hned podepsal tříletý kontrakt.

I od trenéra Pešouta jasný vzkaz: počítáme s tebou, dostaneš hodně prostoru! „Řekli mi nějaká očekávání, která ode mě mají. Chci nezklamat a být jedničkou,“ hlásí.

Věří, že velkou tíhu odpovědnosti a porci zápasů zvládne prokazoval na podzim. Teď přichází do týmu, který na něj chce spoléhat několik let. „Jsem ve Varech pár dnů, ale první pocity a dojmy jsou skvělé a pozitivní. Vnímám pozitivně, že Vary dávají prostor mladým hráčům a já se moc těším.“

Start si odbyl v pátek. A nebyl to zápas jako každý jiný. Ani pro Lukeše, stejně tak pro Novotného. Hned po výměně proti sobě! „Byl to zvláštní pocit. Už když jsme přijížděli, někde u Lubence mi tvrdly nohy a pořádně jsem nevěděl, co se děje,“ usmíval se po utkání Filip Novotný. Letitá opora tak aspoň dostala možnost se rozloučit. S už bývalými spoluhráči, ale i fanoušky. „Kluci byli v karanténě, takže jsme se loučili až po zápase na ledě,“ říká.

Samozřejmě si cenil i fanoušků, u kterých si získal skvělou pozici. Hned v úvodu utkání před nimi smeknul masku. Ve Varech na Novotného služby a zásluhy jen tak nezapomenou. „Prožil jsem tu skvělé roky, nemůžu je vymazat. Fanoušci tu byli a jsou výteční,“ chválí a děkuje.

49. kolo hokejové extraligy: HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové. Brankář Hradce Králové Filip Novotný ještě v karlovarské masce

Teď si karlovarské příznivce získává o pět let mladší Štěpán Lukeš. Nejdřív proti bývalému zaměstnavateli, v neděli mohl čelit útočným výpadům svého bratra. Stále ještě Štěpán hraje v extraligovém stínu zkušenějšího bratra Františka, kterého ale zdravotní indispozice do boje nepouští. „První dva roky jsem ty zápasy bral prestižně, teď už tohle moc neřeším,“ říká.

Do Karlových Varů přišel s jasným cílem: hrát play off. Není k němu daleko, ale stále nad týmem visí hrozba baráže. Předposlední Kladno ztrácí jen pár bodů, výhodou Energie jsou tři neodehrané zápasy.

„Určitě chci do předkola,“ říká rozhodně.

V mladé družině trenéra Pešouta chce zase najít chuť táhnout mužstvo jako klíčový muž s maskou a vytáhnout Energii do vyšších pater tabulky. „Dlouhodobější cíle nemám, chci chytat co nejlépe a uvidíme.“