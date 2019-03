ONLINE: Třinec s Plzní se tlačí na první Liberec, Kometa hostí Spartu

Oceláři, kteří na vedoucí pozici ztrácejí dva body, cítí šanci na celkové prvenství v základní části i díky pětizápasové sérii bez ztráty jediného bodu. To Bílí Tygři by rádi po dvou porážkách znovu slavili a tím si před posledním pátečním kolem upevnili postavení na čele extraligy.

Poněkud se zasekla také gólová mašina Plzně, jejíž obávaná ofenziva vyprodukovala v minulých třech zápasech dohromady jen čtyři góly. Indiánům schází na Liberec o bod víc než Třinci.

Plzeň dnes čelí Litvínovu, který po minulé porážce v přímém souboji o desáté místo podlehl Spartě. Verva už nemá postup ve svých rukou, nezbytné pro ni je navíc získat plný počet bodů ve zbylých dvou střetnutích.



O poznání klidnější Sparta přijela k prestižnímu souboji do Brna. Na to se v tabulce tlačí z šesté příčky Olomouc, která by ráda uhájila přímý postup do čtvrtfinále. Dva body za ní jsou totiž sedmé Vítkovice.