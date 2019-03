V play off budou emoce ještě větší, míní plzeňský útočník Kracík

Tahle porážka vás stála posun na první příčku, mrzí to o to víc?

Mrzí. Je to škoda, protože jsme na ně určitě měli. Rozhodla první třetina, ze spousty šancí jsme dali jenom jeden gól. Pak se to srovnalo a asi jsme začali i víc faulovat. Dostali jsme tím Třinec do hry a nakonec se otočilo také skóre.

NE excesům, zní z klubu Hokejový klub HC Škoda Plzeň se důrazně a kategoricky distancuje od chování několika jedinců, kteří na konci druhé třetiny nedělního utkání 50. kola proti Třinci vhazovali na ledovou plochu a na střídačku hostů lahve, plechovky a jiné předměty. Lítost projevuje také nad tím, že byl jednou z lahví zasažen hlavní sudí Jan Hribik. „Svých fanoušků si velice vážíme a považujeme je za jeden ze stavebních kamenů ledního hokeje v Plzni, ale excesy podobného rázu nehodláme tolerovat a budeme proti nim bojovat,“ vzkázal generální manažer a majitel plzeňského klubu Martin Straka. „Ve spolupráci s pořadatelskou službou nabízíme policii maximální součinnost,“ doplnil Straka.



Jediný gól jste vstřelil vy. Ale nebylo moc jasné, jak se puk vlastně dostal do sítě...

Ani já nevím, jak se tam dostal. Chtěl jsem zakončovat z první, do střely si lehnul obránce. Možná si to tam nakonec srazil, nevím...

Jinak byl třinecký gólman Hrubec nepřekonatelný. Byl právě on tou největší překážkou?

Snad jsme jen neměli den. Šancí bylo dost, měli jsme trošku i smůlu. A pár situací se dalo řešit jinak.

V závěru jste už moc šancí neměli a Třinec si výhru dobře pohlídal. Došly vám trošku síly?

Nemyslím si, že by nám došly síly. Ale když se dostali do vedení, moc dobře si ho pohlídali. Mají vzadu velké hráče, nám se složitě dostávalo do pásma. Ale určitě to nebylo tím, že by nám došla šťáva.

Po sérii vašich vyloučení na konci druhé třetiny bylo na ledě hodně emocí. Bylo znát, že se týmy už pomalu chystají na play off?

Asi to bylo trošku vyhrocenější. Ale myslím, že to ještě bylo slabé. V play off to bude daleko horší. (úsměv)

Do konce základní části zbývají ještě dvě kola. V úterý jedete do Litvínova, v pátečním 52. kole hostíte v derby Karlovy Vary. Pořád myslíte na Prezidentský pohár? Na vedoucí Liberec nyní ztrácíte tři body...

Pořád máme šanci ho získat a za tím si chceme jít. Dobře víme, že v Litvínově to bude strašně těžké. Oni mají poslední šanci zabojovat o play off, dají do toho všechno. Ale my to vezmeme jako každý jiný zápas. Jedeme tam vyhrát.