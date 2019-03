Plzeňský Stach hlásí po zranění návrat do boje. Jsem natěšený, říká

Jaké jsou vaše pocity před návratem? Jste natěšený?

Určitě. Nečekal jsem, že ta pauza bude takhle dlouhá.

Zdravotně už je tedy všechno v pořádku?

Jo, jo, mělo by být.

Jak si člověk krátí chvíli při tak dlouhé pauze?

Ty první dny po zranění jsem nic moc dělat nemohl, měl jsem ortézu. Postupně jsem se zapojoval do přípravy s klukama, byl jsem tady skoro pořád, jenom jsem měl jiné tréninkové dávky.

Jaké to bylo sledovat spoluhráče z hlediště?

To je vždycky nepříjemné. Já jsem si bohužel v posledních letech užil těch zranění hodně, takže to mám vyzkoušené. Ale takový je život, musím se s tím nějak poprat. Teď už se těším na zápasy.

Hradec Králové - Plzeň Sledujte od 18.00 online.

A ty přijdou pořádně ostré, už dnes hrajete v Hradci, pozítří hostíte Třinec. To jsou přímí konkurenti v boji o čelo...

Budou to těžké zápasy. Oba mančafty jsou s minimálním odstupem hned za námi. Jsou to zápasy pravdy, ale já osobně mám tyhle mače s těžšími soupeři rád.

Napoví o pořadí, ale soka pro čtvrtfinále si vybírat nebudete?

Určitě ne, to se nevyplácí. Půjdeme do každého zápasu naplno. Teď s Hradcem i Třincem půjde v podstatě o šest bodů. Máme šanci jim odskočit a urvat co nejlepší pozici po základní části.

Myslíte i na to, že si dobrými výkony získáte u soupeřů respekt před play off?

Jo, jo, ke konci základní části už to vždycky bývá vyhrocenější. Každý už myslí na play off, to je nejdůležitější část sezony. Podle toho se vše posuzuje.