Plzeň propásla možnost jít do čela. Pořád je ve hře šest bodů, říká Eberle

„Trošku jsem zazmatkoval, času už bylo málo. Chtěl jsem to dát na bližší tyč, ale raději jsem měl puk ještě podržet a nahrát do lepší pozice,“ popisoval 29letý Eberle. Škoda nevyužila možnost vyhoupnout se do čela tabulky, místo toho naopak přepustila Třinci druhou pozici.

Rozhodla úvodní třetina, v níž jste z mnoha šancí vytěžili jenom jednu branku?

Určitě jsme to ho měli proměnit víc. Dát druhý, třetí gól, hrálo by se nám lépe. Takhle to pořád bylo otevřené a dopadlo to špatně.

Mrzí vás hodně, že jste propásli šanci posunout se do čela?

Nebudu říkat, že tabulku nesleduju. Ale ještě je ve hře šest bodů, týmy jsou tam naskládané. My se musíme snažit zbývající zápasy vyhrát a doufat, že to ještě dopadne.

V závěru druhé části bylo na ledě hodně emocí, mohlo to ovlivnit váš výkon?

To si nemyslím. Emoce k hokeji patří. Třinec je soused v tabulce, stejně jako byl v pátek Hradec. Odvedli jsme kus práce, máme čisté svědomí. Určitě se zápas nezlomil tím, že bychom nějak podlehli emocím. Měli jsme tam spoustu šancí, kdy jsme to měli rozhodnout. Ale možná lepší, že nám to nepadalo dnes. Ať to raději padá v play-off.

Ve hře je i varianta, že ve čtvrtfinále půjdete na Olomouc, váš bývalý klub...

Vůbec nekalkuluju, na to ani nechci odpovídat. Pokud chceme udělat velký výsledek, a to všichni v kabině chceme, je úplně jedno, kdo proti nám bude stát.

Zajímavost. V posledních dvou zápasech jste hráli jen po jedné přesilovce. A obě jste využili.

Jako že jich bylo málo? Prostě musíme být v soubojích ještě víc aktivní a zapření, abychom soupeře donutili faulovat. A je dobře, že jsme je využili. Kluci to v Hradci i dnes proti Třinci sehráli dobře, i to nám může pomoci k většímu sebevědomí před play off.