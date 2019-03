Olomouc? Kometa? Západočeské derby vyřeší poslední plzeňský rébus

„Je to derby, bude výborná atmosféra. Musíme se na to dobře připravit, vletět do toho od začátku. A věřím, že vyhrajeme,“ uvedl po úterní porážce 1:5 v Litvínově plzeňský obránce Lukáš Kaňák.

Karty jsou rozdány jasně.

Pokud se Plzeň nechce ohlížet na ostatní výsledky a udržet třetí příčku, což by do čtvrtfinále znamenalo za soupeře Olomouc, potřebuje v derby získat alespoň bod. „My se především potřebujeme po dvou porážkách zvednout. Nehrát na krásu, zlepšit se v soubojích a v důrazu, vrátit se k pracovitému hokeji,“ reagoval kouč Ladislav Čihák.

A přidal ještě další aspekt, proč chce udržet třetí pozici. „První tři celky mají jistou účast v příštím ročníku Ligy mistrů. A tu si chceme znovu zahrát,“ hlásil Čihák. V této sezoně s týmem dokráčel v Champions League až do semifinále.

V sestavě mu v Litvínově znovu scházeli útočníci Kovář se Strakou, tím se prakticky rozpadly dvě elitní formace Škody. A i když před play off už se spekulace o zdravotním stavu hráčů přesouvají do zapovězené sekce, u obou je téměř jisté, že na čtvrtfinále budou nachystaní.

„Oba dva patří mezi základní pilíře naší hry. S příchodem Honzy Kováře se hra celkově strašně zvedla, nakoplo to pak každého z nás. Takže je samozřejmé, že takoví hráči vám v zápasech prostě scházejí,“ uvedl útočník Miroslav Indrák.

Bylo to znát i v úterý v Litvínově, který se ještě rve o předkolo play off. Plzeň sice v úvodu sevřela soupeře do kleští, jenže Verva pak v rozmezí 62 vteřin vstřelila dva góly a dění na ledě se zcela otočilo.

„Byli po výhře hladovější,“ uznal Kanák. „Ta první třetina rozhodla, dvoubranková ztráta se nám už těžko doháněla,“ doplnil obránce, který v den zápasu oslavil 22. narozeniny. „Asi tři roky za sebou trávím narozeniny na zimáku, je to už rutina,“ pousmál se mladý bek.

Po derby s Energií dostanou hráči tři dny volna, pak už se začnou chystat na čtvrtfinále. To rozehrají v domácí Home Monitoring Areně v pondělí 18. března. „Hlavně se rychle musíme vrátit k hokeji, který nás zdobil celou sezonu. Přímočarému, s důrazem před oběma brankami,“ nadhodil Indrák.