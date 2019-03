Domluvený finiš extraligy? Kurzy padají. Nic podezřelého, zní ze sázkovek

„Ze zkušeností s podobnými zápasy víme, že lidé na takové spekulace reagují, logicky se tomu musíme přizpůsobit,“ popisuje tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain. „Nejedná se nutně o indikátor potenciální domluvy, ale jde především o předpověď, jakou variantu výsledku budou volit sázkaři,“ dodává.

Hned čtyři ze sedmi pátečních mačů spadají do podobné kategorie.

Třináctý Chomutov, kterému se v play out šikne každý bod navíc, hostí Olomouc. Ta už má jistý šestý flek a přímý postup do čtvrtfinále play off.

Jedenáctý Litvínov bojující o předkolo musí vyhrát ve Vítkovicích, které už naopak předkolo mají zaručené.

Devátý Zlín v moravském derby hostí mistrovskou Kometu, která skončí pátá. A domácí k potvrzení pozice v postupující desítce potřebují bod.

Zápas, ve kterém o něco půjde oběma týmům, uvidí fandové v Praze. A mezi fanoušky je nejprobíranější.

Spartu jakýkoliv bodový zisk bez ohledu na výsledek Litvínova udrží v desítce. Hostům z Liberce zase postačí remíza, aby ovládli základní část a navrch získali milionovou prémii.

Remíza na Spartě? Polovina tipérů na ni sází

Na rozdíl od fotbalu hokejové mače méně častěji končí po základní hrací době smírem. Kurz na remízu při zápase Sparta - Liberec se ovšem u dvou největších sázkových kanceláří za poslední desítky hodin snížil pod 2:1.

Běžně bývá kurz na hokejovou plichtu i více než dvojnásobně vyšší. Zjednodušeně: za vsazenou stovku na hokejovou remízu vyhraje sázka čtyři stovky. Nyní za stejnou sázku získá necelé dvě stovky.

Podle mluvčích sázkovek ale nízký kurz na remízu nemusí značit nic neobvyklého. Například v Tipsportu na zaručený výsledek z O2 Areny nepřijali žádnou podezřele vysokou sumu.

Myslíte si, že zápas mezi Spartou a Libercem skončí remízou?

Ano 78 Ne 47

„Nejde o výjimečné sázky, jsou to tipy především zkušených a dlouhodobých sázkařů,“ tvrdí mluvčí sázkovky Jiří Hadrava. „Oba týmy potřebují bod, to si uvědomují všichni a rovněž sázkaři vnímají realitu a přiklonili se k názoru, že se v zápase nic moc extra dít nebude a vytoužený bod si mezi sebe týmy rozdělí.“

Na remízu na Spartě si u Tipsportu dosud vsadilo 38 procent tipujících. U konkureční Fortuny bylo číslo ještě o pár procent vyšší. I tam za vysokým číslem nevidí nic nekalého.

„Na poslední kolo základní části se náběry vyvíjejí podle očekávání, žádné specifické sázky na spekulativní výsledky jsme nezaznamenali. Takže aktuální kurzy odráží predikci bookmakerů a dosud přijaté vklady těmto predikcím v podstatě odpovídají,“ doplňuje mluvčí Fortuny.

Moravské derby? Sázkaři se rozcházejí

Pragmaticky přistupují bookmakeři i k dalším mačům. „Poslední zápas pro Vítkovice nic neřeší. Klasická ztráta motivace pro domácí tým, pošetří zkušené hráče. A naopak finále extraligy pro Litvínov, který ještě živí naději na desítku,“ nastiňuje Hadrava z Tipsportu.

Závěr extraligy 52. kolo Sparta - Liberec Pardubice - Hradec Chomutov - Olomouc Vítkovice - Litvínov Zlín - Kometa Mladá Boleslav - Třinec Plzeň - Karlovy Vary

Obdobná situace nastane v Chomutově. Zatímco Olomouc si po 51 kolech vybojovala postup do play off, domácím bodová vzpruha při cestě k udržení extraligy bodne.

Zatímco u předchozích zápasů tipéři nejčastěji odhadují „očekávaný“ výsledek, u moravského derby je to jinak.

Zhruba polovina sázkařů věří Kometě. „I proto nejsou kurzy výrazněji nakloněné na stranu Zlína,“ poznamenává Hadrava z Tipsportu. Právě Berani k jistému předkolu potřebují na rozdíl od Brňanů uspět.

Povede se jim to? A dopadnou i ostatní mače podle očekávaného scénáře?

Závěr extraligy tak vlastně nabídne zajímavou podívanou. Jen zatím zůstává nejasné, co přesně bude zajímavé sledovat...