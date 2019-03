Rozjasňuje se. Plzeň skončí v základní části třetí, nebo čtvrtá

Vše rozhodne páteční 52. kolo, v němž Škoda hostí Karlovy Vary.

„Víc než na udržení třetí příčky nám ale půjde o to, abychom vyhráli. Vždycky se jde do play off lépe s nějakým vítězstvím v zádech. Je důležité trošku si zlepšit sebevědomí, než do toho jít skleslí po třech porážkách v řadě,“ přemítal obránce Michal Moravčík.



Chladný večer na severu totiž týmu přinesl pramálo radosti. V úvodu sice Plzeň mačkala Litvínov jako citrón, ale kyselá nakonec byla ona. Domácí ze svých prvních dvou šancí v rozmezí 62 vteřin udeřili, nejdřív Kašpar procpal puk mezi Frodlovy betony, pak velký závar ukončil gólem Doudera.



Když pak ve druhé třetině gólman Janus ustál přesilovky hostů, včetně 53 vteřin trvající převahy pěti proti třem, zvýšil Hanzl po obkroužení branky na 3:0. A domácí dostali do extáze sebe i většinu z bezmála čtyř tisíc fanoušků, Verva ještě udržela šanci na předkolo.

„Janus měl den a chytal výborně. Na druhou stranu, my jsme mu to vůbec neztížili. Spoustu puků viděl, pochytal to z první, neměli jsme tam žádné dorážky. A když už ano, Litvínov byl zarputilejší,“ uznal Moravčík.

O čestný úspěch Plzně se až v 51. minutě za stavu 4:0 postaral Eberle, který se po nahození Gulaše nejlépe zorientoval před brankou a připravil Januse o čisté konto. Poslední slovo však patřilo pumelici litvínovského Strejčka od modré čáry, díky níž slavil první extraligový zásah.

„Chtěl bych doufat, že dnešní výkon našim hráčům trochu otevře oči a uvědomí si, že především v závěru sezony se hraje hokej srdcem. To jsme tam neměli. K hokeji patří věci, které bolí, jako je důraz před oběma brankami, bojovnost, zarputilost a koncentrace na defenzivu. To všechno nám scházelo,“ zlobil se Jiří Hanzlík, asistent hlavního plzeňského trenéra Čiháka.

Zato Litvínov ještě doufá, že na poslední chvíli proklouzne do předkola. K tomu potřebuje pozítří uspět ve Vítkovicích a doufat v zaváhání Sparty či Zlína. „Už to mohlo působit, že jsme z kola venku. Ale řekli jsme si, že to nevzdáme, do posledního zápasu budeme bojovat a uvidíme, jak to dopadne,“ mínil šéf litvínovské lavičky Jiří Šlégr.