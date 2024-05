Žena v podchodu napadla dívku i muže. Policie hledá svědka, který loupež překazil

Oba útoky se odehrály koncem dubna v podchodu pod světelnou křižovatkou u Chebského mostu v Karlových Varech. Dalšímu násilí zabránil statečný kolemjdoucí.

Žena dívku po neúspěšné snaze zmocnit se její kabelky udeřila několikrát pěstí a přitom na ni křičela, aby jí dala peníze, které má u sebe. Napadené se však podařilo utéct.

Následně se tedy útočnice na stejném místě postavila do cesty procházejícímu muži a chtěla po něm cigaretu. Ten se snažil odejít, ale útočnice mu v tom zabránila a začala tahat za tašku, kterou nesl přes rameno.

„Zároveň ho několikrát udeřila pěstí do ramene a pořád opakovala, aby jí dal cigaretu,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Začala mu také vyhrožovat dalším násilím, to už si ale muž líbit nenechal a v sebeobraně ženu udeřil. Do toho se vložil náhodný kolemjdoucí, který útočnici zpacifikoval. Napadený toho využil a utekl směrem k nedalekému dopravnímu terminálu.

Místo loupeže v podchodu u karlovarského Chebského mostu

Právě zmíněného odvážného zachránce nyní jako svědka hledají policisté. „Kriminalistům by při vyšetřování velmi pomohlo, kdyby se přihlásil a mohl jako očitý svědek pomoci objasnit okolnosti a způsob napadení poškozeného muže,“ vysvětlil Kopřiva. Samotnou pachatelku policisté zadrželi ještě v podchodu krátce po útoku, na který je upozornili svědci.

Policisté hledají i případné další svědky, kteří se ve čtvrtek 25. dubna krátce před 13. hodinou pohybovali v podchodu pod Západní ulicí v úseku mezi Chebským mostem a Varšavskou ulicí. „Pokud místem v tu dobu někdo procházel nebo se v okolí zdržoval a incident viděl, žádáme ho, aby volal na bezplatnou telefonní linku 158,“ požádal o pomoc mluvčí. S informacemi je možné přijít i na kterékoliv obvodní policejní oddělení.

Karlovarští kriminalisté už útočnici obvinili z loupeže a soudce ji poslal do vazby. Hrozí jí až deset let vězení.