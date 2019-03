Plzeňský kouč: Olomouc, Brno? Prostě pojedeme na Moravu. Tečka

Domácí derby proti Karlovým Varům rozhodne, zda do čtvrtfinále půjdou ze třetí, či čtvrté příčky. A zda v úvodním kole play off narazí na Olomouc, nebo na mistrovskou Kometu.

Plzeň vs. K. Vary Online sledujte v pátek od 18 hodin

„My uděláme všechno pro to, abychom proti Varům získali všechny tři body,“ říká trenér HC Škoda Ladislav Čihák.

Stačí vám i jediný bod k tomu, abyste udrželi v tabulce třetí příčku a ve čtvrtfinále šli na Olomouc. Kolik známých se vás ptalo, jestli byste ji bral raději než obhájce z Komety?

Nikdo si netroufl. Dobře ví, jak naštvaně bych reagoval...

Nicméně přiznejte, že se ta otázka trošku nabízí.

Prostě jedeme na Moravu. Tečka.

Dobře. Tak ještě k Prezidentskému poháru. Mrzí vás, že jste na něj podruhé v řadě nedosáhli, i když byl hodně blízko?

Mrzí. Ale zároveň musíme být nohama na zemi a zůstat pokorní. Extraliga je velice vyrovnaná, kvalitní mančafty jsou v tabulce nahoře, ale také dole. Proto jsem hlavně rád, že od Vánoc jsme se drželi na špičce, ukazovali kvalitu a herní pohodu. Nesmíme být přežraní. Rvali jsme se i o Prezidentský pohár, ale velice respektuji sílu soupeřů.

Máte za sebou porážky s Třincem a v Litvínově. Dvě prohry v řadě, to se vám stalo naposledy na přelomu října a listopadu, kdy jste padli čtyřikrát za sebou. Je to před čtvrtfinále varování?

Je to vztyčený ukazovák. Měli jsme ta poslední utkání proti sobě soupeře, kterým šlo buď o první místo, nebo o desítku. Všechny mančafty bojují naplno, dávají do toho všechno. A my poznali, že v soubojích a zarputilosti se zase musíme zlepšit. Nehrát jen na krásu, ale dělat pracovitý hokej, který zároveň bolí. Tenhle styl v play off bude rozhodovat. Výhra s Vary by tak pro tým určitě byla velkou vzpruhou.

Máte zároveň velkou marodku, ovlivnilo to poslední výkony?

Na to se nechci vymlouvat.

Přece jen, mimo hru jsou centr Kovář a další útočník Straka, hráči z prvních dvou formací.

Upřímně. Ano, jejich absence rozbila první dvě lajny. Člověk se to snaží dát dohromady jinak, ale ofenzivní síla je určitě poznamenaná. Na druhou stranu, my teď máme problémy i v defenzivě, tu musíme rychle zlepšit. Když víme, že útok je oslabený, není možné, abychom inkasovali pět gólů.

O co se hraje v Plzni? Škodě stačí k jistotě třetí příčky získat v derby alespoň bod, aby se nemusela ohlížet na výsledek duelu Pardubice - Hradec Králové (čtvrtý Mountfield nyní ztrácí dva body)

Útočník Milan Gulaš míří opět k triumfu v kanadském bodování základní části, před druhým Kvapilem (Liberec) má náskok čtyř bodů

Gulaš má blízko i korunu pro krále střelců, na dvojici Kvapil, Mueller (Brno) má náskok pěti gólů

Dominik Frodl je druhý mezi gólmany s nejvyšší úspěšností zákroků (92,80) po Bartošákovi (Vítkovice) a vede hodnocení brankářů s nejnižším průměrem na zápas (1,91)

Budou na play off připravení?

Budou v pořádku. Měl by být i Vojta Němec, uvidíme, jak se uzdraví Čerešňák. Je i nějaká malá šance, že by během vyřazovací části mohl naskočit Ondra Kratěna. Proto teď před Vary nepřemýšlíme o velkých změnách v sestavě. Nemáme ani moc možností. Chceme ji hlavně poskládat tak, abychom vyhráli.

Je pro vás třetí místo důležité i vzhledem k účasti v dalším ročníku Ligy mistrů?

Rozhodně. Česká republika má zajištěná čtyři místa a první tři týmy po základní části mají jistotu. I to jsem hráčům říkal. Je to velmi kvalitní soutěž a velké zpestření už vzhledem k letní přípravě na ledě.

Čtvrtfinále rozehrajete doma v pondělí 18. března. Jaký program bude příští týden?

Po derby dostanou kluci tři dny volna. Pak tři dny pořádně potrénujeme, dostanou zabrat. Pak den volna, odfrknou si a další dva dny tréninku, kdy už budeme ladit přesilovky, oslabení a konkrétní věci. A pak už půjdeme na to.