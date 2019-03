Kanonýr Irgl padá do střel. A hokejoví Kohouti z Olomouce válí

Je znát, že týmům jde o hodně. Olomouci o šestku, Zlínu o desítku.

Jdou do sebe nadoraz. Jako by play off už začalo. Osmatřicetiletý olomoucký kanonýr Zbyněk Irgl v oslabení odvádí hodně práce, blokuje střelu a vyhazuje puk z pásma.

Autor 22 gólů v sezoně jde příkladem. Když jednou obléknete dres s kohoutem na hrudi, stává se z vás bojovník. Jinak to nejde. I vyložených šancí vidí publikum fůru.

„Trenér po nás chce, abychom nahoru dolů nehráli, protože někdy jsme ukvapení, jsme moc do útoku a pak je obrana špatná. Ale teď jsme to zvládli suprově,“ cení si křídelník první lajny Mory Aleš Jergl.

Brankář Jan Lukáš znovu úžasně nahrazuje zraněnou jedničku Hanáků Konráda. Zlínští přestříleli domácí 41:27, ale Lukáš měl opět den, což dokazuje semaforem, kterým vychytá volného Lotyše Kuldu. „Měli více šancí než my, Honza Lukáš nás zase výborně podržel,“ chválil náhradníka v černé masce Jergl.

Neujme se ani nahození obránce Noska od modré, které tečoval Kubiš do tyče. Technik Honejsek u opuštěné klece nestihne zpracovat skákající kotouč dřív, než ho odcloní olomoucký šerif Ondrušek. „Dokázali jsme dostat puky z předbrankového prostoru,“ cenil si olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Jergl v závěru vystřelil těsně po hvizdu a překonal gólmana Kašíka, gól ale kvůli údajnému titěrnému ofsajdu neplatí. „Bohužel jsem hvizd neslyšel, pak za mnou přijel Libor Kašík a říkal, že to taky neslyšel,“ dušoval se Jergl. Nic platné, dostal naloženo. Ihned se na něj vrhli dva Zlínští. Ochránce Ondrušek shazuje rukavice. „V té situaci jim nedokážete vysvětlit, že jste neslyšel písknutí,“ směje se Jergl. „Nějakou ránu jsem dostal, ale naštěstí do helmy, takže dobrý.“

Bitka na výsledku nic nemění.

Ani to, že Jergl mine ještě prázdnou branku při zlínské power play a místo hattricku se musí spokojit s jedinou trefou. „Škoda, ale hlavní je, že jsme vyhráli,“ oddechl si.

Jergl si přeje potřetí Plzeň

Olomouc poráží Zlín 3:1 a kolo před koncem základní části extraligy si zajistila skvělé šesté místo, což se dozví, až chvíli po zápase, kdy ke kohoutům přilítne potěšující zpráva, že Liberec v závěru zdolal sedmé Vítkovice. „Mobily v šatně nemáme, nikdo nám neříkal, jaké je průběžné skóre,“ popisoval Jergl. „Je super, že jsme v šestce.“

Zaslouženě. Olomouc vyhrála posedmé v řadě. Pět tisícovek lidí na zimáku jásá: My tu ligu stejně vyhrajem! „Fanoušci něco skandovali, ale play off je jiný hokej. Jako by nová sezona a hraje se o všechno. Jdete do toho s tím, že se chcete dostat co nejdál,“ praví Jergl. Zarostlý kapitán Vyrůbalík divákům ještě rukou pokyne, usměje se a zamíří do kabiny. Dobrá práce. „Vyrovnané utkání s množstvím šancí na obou stranách. První třetinu jsme byli lehce lepší, ale druhá nám nevyšla, dostali jsme se pod obrovský tlak. Znovu skvělý Lukáš. Ubojované vítězství,“ těšilo Motáka.

Berani potřebují k jistotě play off bod z posledního zápasu proti Brnu. Zatímco Olomouc může v Chomutově zítra hrát uvolněně a dá se očekávat, že pošetří hráče, kteří dohrávali se sebezapřením. „Mužstvo je strašně dobité,“ kývne Moták a ve středu mu dopřál volno.

Týden, jejž má čtvrtfinalista k dobru na rozdíl od mančaftů v předkole, se hodí. „Konečně budeme mít odpočinek. Je to třeba, hráli jsme obden,“ vydechuje Jergl. Naskočit by už mohl brankář Konrád, ale jisté to není. Stejně jako návrat ostatních marodů – elitního centra Knotka, zkušeného forvarda Nahodila, ofenzivního zadáka Galvase a defenzivního poctivce Jaroměřského.

„Zatím nevíme, jestli nastoupí. Počítáme ztráty. Nechceme tam jet s mužstvem, jež nebude mít šanci. Ale možností na výběr není. Junioři hrají ve čtvrtek (dnes),“ podotkne Moták. „V hlavách budeme mít, že šestka je jistá, ale musíme tam jet, že chceme vyhrát,“ nabádá Jergl.

Pak se Olomouc dozví, na koho v play off narazí. Hradec Králové, nebo Plzeň, se kterou ve čtvrtfinále vypadla za poslední tři roky dvakrát. Čas na revanš? „I proto bych chtěl spíš Plzeň,“ říká Jergl.

Kohoutí zbraní bude totální obětavost, urputnost, ale i rychlost. „Už jsme si dokázali, že umíme dát i tři góly, ne jen jeden nebo dva,“ vyhlíží Jergl vrchol sezony s očekáváním.

Sedm výher v řadě katapultovalo hokejisty Olomouce přímo do čtvrtfinále. Klobouk dolů!